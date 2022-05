Sie lieben es, mit Mund und Zunge verwöhnt zu werden? Dann achten Sie doch beim nächsten Mal auf das Sternzeichen Ihres potenziellen Sexpartners. Einige Tierkreiszeichen sind schließlich besonders begabt, wenn es um das Thema Oralverkehr geht.

Der Grund: Jedes Sternzeichen steht für eine bestimmte Persönlichkeit und hat ganz eigene Charaktereigenschaften. Und diese hängen wiederum mit ihrer Kreativität zusammen und damit, inwiefern sie auf ihr Gegenüber eingehen.

Damit Sie sich künftig über großartigen Oralsex freuen können, verraten wir Ihnen welche Sternzeichen besonders talentiert sind.

Langes Vorspiel statt schneller Sex

Wer sich für Oralverkehr Zeit nimmt, mag gleichzeitig ein langes Vorspiel, denn: Widmen wir uns dem Sex nur ein paar Minuten, konzentrieren wir uns meist vorrangig auf das klassische Rein-Raus. Sternzeichen, die das Liebesspiel jedoch zelebrieren, sind beispielsweise der Krebs und der Steinbock. Zu perfektem Sex gehören für diese ausgiebige Streicheleinheiten und eine Menge Abwechslung. Klar, dass da Oralverkehr nicht fehlen darf.

Mehr zum Thema Sternzeichen und Horoskope finden Sie hier!

Auch Sternzeichen, die gerne auf den Anderen eingehen, geben sich beim Lecken oder Handjob Mühe: Zwillinge achten genau darauf, wie der Sexpartner oder die Partnerin reagiert. Krebse stehen auf Zärtlichkeiten, die gerne auch einmal unterhalb der Gürtellinie stattfinden dürfen.

Lieber noch einmal üben

Neben den Sternzeichen, mit denen Sie beim Oralverkehr viel Spaß haben können, gibt es natürlich auch die Tierkreiszeichen, die das Ganze noch einmal üben sollten. Waagen bevorzugen lieber romantische Küsse und langes Kuscheln. Und Skorpione halten sich nicht gerne an Oralsex auf, sondern wollen lieber zum Hauptakt kommen. Zu schüchtern für orale Freuden sind häufig Menschen mit Sternzeichen Fische.

Aber keine Sorge: Wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel und vielleicht werden Sie ja von Ihrer neuen Flamme positiv überrascht. In unserer Bildershow haben wir Ihnen dennoch zusammengefasst, welche Sternzeichen Oralsex am besten können - und welche in anderen Dingen begabter sind.