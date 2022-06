Kompromisse ja, Egoismus – bitte nicht!Ist die Dame Ihrer Wahl eine waschechte Drama-Queen, die jede noch so unbedeutende Kleinigkeit zum Anlass nimmt, Ihnen eine Szene zu machen? Oder wird vielleicht jeder geplante Männerabend von einem Eifersuchtsdrama daheim überschattet?



Hinter solchen Persönlichkeiten steckt oftmals eine tiefe Unzufriedenheit oder Unsicherheit , bei der rationale Argumente vollkommen nutzlos sind. Selbstverständlich gehört es zu einer Beziehung dazu, sich bei Problemen gegenseitig zu unterstützen und aufzurichten.

Wenn einer von Ihnen aber seine gesamte Energie darauf verwendet, den anderen bei Laune zu halten und alles recht zu machen, stimmt etwas nicht. Sie wollten von Ihrer Partnerin so geliebt und angenommen werden, wie sie sind – inklusive kleiner Makel und dem Recht auf Freiraum.

Partner-Check: So erkennen Sie die Richtige

Ein wahrer Glücksgriff: Freundschaft und Liebe in einem

Können Sie mit ihr über alles reden und sogar Ihre größten Sorgen und Ängste miteinander teilen? Bringt Ihre Partnerin auch in schwierigen Situationen Verständnis und Geduld für Sie auf, sagt Ihnen, wenn es darauf ankommt, aber auch ehrlich die Meinung und ist gleichzeitig eine gute Zuhörerin?

Dann haben Sie einen echten Jackpot gelandet! Wenn Sie sogar noch gemeinsam lachen können, meistern Sie zusammen jede Hürde. Ist die Frau an Ihrer Seite für Sie gleichzeitig auch so etwas wie Ihre beste Freundin, können Sie ganz unverstellt Sie selbst sein und nur so kann die Beziehung dauerhaft bestehen.

Denn sind die heißen Flirts und der Endorphin-Rausch irgendwann verschwunden, bleibt Ihnen mit gemeinsamen Zielen und Lebensträumen weiterhin eine stabile gemeinsame Grundlage für die Partnerschaft .

Stehen Sie zueinander und sind stolz auf den anderen?

Sich auf Augenhöhe zu begegnen ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine funktionierende und gesunde Paarbeziehung. Wenn der eine den anderen nur herumkommandiert oder ständig die Welt erklären möchte, wird es schwierig.



Auch extreme Unterwürfigkeit macht niemanden glücklich. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einer gleichberechtigten Partnerin, auf die sie stolz sind und die Sie gerne und ganz selbstverständlich zu Aktivitäten – seien es Geburtstage von Freunden oder auch nur die Trainingseinheit im Fitnessstudio – mitnehmen.

Ob man offen zueinandersteht und wie man seine Partnerin Freunden, Familie oder Kollegen präsentiert, sagt letztlich eine Menge über die Zukunftschancen Ihrer Beziehung aus.

Hören Sie auf Ihre Gefühle!

Aber das Wichtigste: Lassen Sie sich mit der Entscheidung Zeit und hören Sie auf Ihr Herz. Reden Sie mit Ihrer Partnerin offen und ehrlich, denn die Hauptursache vieler Beziehungsprobleme ist in den meisten Fällen einfach nur schlechte oder fehlende Kommunikation – und die lässt sich vermeiden.