Was Ländersex angeht, werden bestimmten Nationen gerne gewisse sexuelle Vorlieben zugesprochen. So lieben Franzosen den Oralverkehr , die Spanier mögen Busensex und die Griechen treiben es am liebsten durchs Hintertürchen .

Aber was bedeutet eigentlich Sex auf „russisch“? Hier ist sich die Welt noch nicht ganz einig. Fest steht: Es ist kompliziert, denn der Begriff hat gleich drei Auslegungen .

Sexpraktiken in Russland

1. Beim Schenkel-Sex (lateinisch „coitus inter femora“) reibt der Mann seinen Penis zwischen den Oberschenkeln der Frau, bis er zum Orgasmus kommt. Diese Sexpraktik wird gerne angewandt, wenn die Frau nicht schwanger und ihre Jungfräulichkeit bewahrt werden soll.

2. Russisch kann allerdings auch einfach nur Sex in der Badewanne bedeuten. Was Sie dazu brauchen: eine Badewanne , viel warmes Wasser, Ihre Liebste und eine Erektion. Und bevor Sie planen, das Kamasutra durchzugehen: Lassen Sie es! Bleiben Sie ganz einfach bei der klassischen Reiterstellung .

3. Sex nach „russischer“ Art wird auch mit einer Öl-Massage der Geschlechtsorgane in Verbindung gebracht. Oft ist damit aber auch eine Anus-Massage mit Öl gemeint. Durch das Öl kann die Stimulierung der sensiblen Bereiche viel intensiver erfahren werden. Wenn alles rutscht und flutscht, kann der Lustgewinn immens und vor allem besonders angenehm sein.

Wer es zur Perfektion treiben will, sollte sich vorab unbedingt über die richtigen Massagetechniken informieren. So empfiehlt sich beim Mann etwa die tantrische Lingam-Massage, die sich eine ganze Stunde lang nur auf seinen Intimbereich konzentriert. Dabei wird darauf geachtet, dass er bis zum Ende nicht ejakuliert – dieses Highlight wird ihm dann für den nächsten Akt gelassen.

Bei der Frau hingegen können Sie ihre ganze Fingerkunst ins Spiel bringen – nur eben mit reichlich Öl. Wichtig: Nicht jedes Öl eignet sich für die Intim-Massage bei Frauen. Greifen Sie beispielsweise zu einem Produkt, das als Gleitgel und Massageöl verwendet werden kann.

Tipp: Gehen Sie es vor allem am Anfang langsam und behutsam an. Bereiten Sie Ihre Liebste Schritt für Schritt auf ein immer intensiver werdendes Erlebnis vor – bis hin zum Orgasmus .

So geht Sex in den USA: Sexpraktiken in Amerika

So geht Sex in Asien: Sexpraktiken in Asien