Lernen wir jemanden kennen, können wir ihn allerhand fragen: Was sind seine Hobbys, wie viele Geschwister hat er, was isst er am liebsten und wie sahen seine Ex-Beziehungen aus? Wir machen uns ein Bild von unserem Gegenüber und können - im Zusammenspiel mit unseren Gefühlen - herausfinden, ob er der Richtige für uns sein könnte.

Was wir jedoch im Vorhinein nicht erfahren, ist die Tatsache, wie oft wir Sex haben werden. Aber es gibt tolle News: Wie häufig jemand mit einem anderen ins Bett geht, können wir an seinem Sternzeichen ablesen. Welche Tierkreiszeichen am häufigsten Sex haben, verraten wir Ihnen.

Diese Sternzeichen lieben häufigen Sex

Sind Sie jemand, der gerne und oft Sex hat, ist ein Partner ideal, der seine Zeit ebenso häufig dem Liebesspiel widmet. Zu den Sternzeichen, die besonders oft Sex haben, zählen etwa die Fische, für die Liebe generell stets an erster Stelle steht.

Löwen nutzen das Stelldichein, um ihr Selbstbewusstsein noch mehr zu pushen und auch mit dem Krebs wird es beim Thema Erotik bestimmt nicht langweilig, denn er liebt es, seine Gefühle im Bett auszudrücken. Für seine Leidenschaft bekannt ist zudem der Skorpion.

Für einige Sternzeichen ist Sex nicht allzu wichtig

Manche Sternzeichen mögen Sex zwar, müssen ihn aber nicht so oft haben. Es gibt für sie schließlich viel wichtigere Dinge. So richtet etwa der Steinbock seine gesamte Aufmerksamkeit auf seinen Job. Eine Präsentation verschieben, weil Sie mal wieder mit ihm schlafen wollen? Kommt nicht in Frage.

Die Waage wünscht sich das perfekte Liebesspiel und hält nichts von einem schnellen Schäferstündchen zwischendurch. Und die Jungfrau hat Sex nur, wenn es gerade in ihren Terminplan passt. Sie sind auf der Suche nach einem Partner oder einer Partnerin, die perfekt zu Ihnen passt? In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, wie oft welches Sternzeichen Sex will.