Wir alle wissen: Wer ungeschützt Geschlechtsverkehr hat, kann schwanger werden. Doch war Ihnen bewusst, dass Sie auch ohne Sex ein Kind erwarten könnten? Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, an die wir im Eifer des Gefechts gar nicht denken.

Dann kann es passieren, dass Sie zwar auf den Akt an sich verzichtet haben, Sie aber dennoch in der Apotheke einen Schwangerschaftstest besorgen müssen.

Wie Sie ohne Sex ungewollt schwanger werden könnten – und was Sie dagegen tun sollten – erfahren Sie von uns.

Flinke Spermien

Spermien haben ein Ziel: Sie möchten eine Eizelle befruchten. Und damit ihnen dies gelingt, nutzen sie jede Chance, um in die Vagina zu gelangen. So kann es vorkommen, dass die schnellen Sprinter ihren Weg auch dann finden, wenn sie sich zunächst außerhalb Ihres Körpers befinden.

Das ist etwa dann der Fall, wenn sich Ejakulat in der Nähe Ihres Scheideneingangs befindet oder dorthin fließt. Dafür reicht es bereits aus, wenn Sie nur Petting betreiben. Zum eigentlichen Geschlechtsverkehr muss es gar nicht kommen.

Vorsicht ist geboten

Gerade dann, wenn Sie sich mit den Händen verwöhnen, sollten Sie ein Auge auf das Sperma haben. Befindet sich dieses noch frisch an den Fingern, kann es möglicherweise für eine Schwangerschaft sorgen.

Gleiches gilt auch für andere Formen des Geschlechtsverkehrs: Haben Sie Analsex, sollten Sie aufpassen, dass sich die Spermien nicht Richtung Vagina bewegen. Nutzen Sie am besten stets ein Kondom. Dann müssen Sie sich auch keine Gedanken über Krankheiten machen.

Aber keine Sorge: Es ist zwar durchaus möglich, dass Sie ohne Sex schwanger werden. Sehr hoch ist die Wahrscheinlichkeit allerdings nicht. Schließlich trocknen Spermien an der Luft schnell und sind nicht mehr bewegungsfähig. Außerdem gelangt eine deutlich kleinere Menge Ejakulat in Ihre Vagina als beim Sex. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, wie man auch ohne Geschlechtsverkehr schwanger werden kann.