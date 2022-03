Das sagt sie: "Ja" Das heißt: Bei einem "Ja" müssen Sie auf die Betonung achten. Hört sich der Unterton genervt an, meint sie eher das Gegenteil.

Das sagt sie: "Vielleicht" Das heißt: In den meisten Fällen ist es gleichbedeutend mit "Nein".

Das sagt sie: "Du bist heute echt nett." Das heißt: Sie glaubt, dass Sie einen Hintergedanken haben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nimmt sie an, Sie wollen sie verführen oder sonst etwas von ihr wollen oder gar beichten müssen.

Das sagt sie: "Ich will jetzt noch keinen Sex mit dir."



Das heißt: Sie will später Sex mit Ihnen. Zumindest zieht sie die Wahrscheinlichkeit für Sex in Betracht.