Immer wieder das Thema: Wenn Spieler vor einem wichtigen FußballspielSex haben, bringen Sie dann immer noch Höchstleistungen auf dem Platz oder macht es sie eher schlapp?



Was Fußball und Sex verbindet

Pelé, der beste Fußballer der Welt, hat da seine ganz eigene Meinung: Normaler Sex ist okay. Es wird erst zum Problem, wenn die Kicker mit den Mädels danach noch lange ausgehen. Es kommt auf die Dauer des Warm-ups an, sagte er.

Berti Vogts, Ex-Bundestrainer, hatte dazu auch mal eine Meinung: „Sex vor einem Spiel? Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts!“

Wayne Rooney hält es mit Puff-Besuchen ziemlich locker und geriet mit seinen Sex-Eskapaden immer wieder ins Abseits. 2004 gab er öffentlich zu, regelmäßig ein Bordell in Liverpool zu besuchen. Auch schenkte er einer Liebesdame nach dem Sex ein Autogramm mit der Widmung: „Für Charlotte, ich habe dich am 28. Dezember gevögelt. In Liebe, Wayne Rooney .“ Durch die Presse ging auch sein Besuch bei einer 48-jährigen Prostituierten. Das Boulevardblatt „Sun“ rechte schließlich aus, wie viele Bier Rooney getrunken haben muss, damit die alte Dame so aussah wie Halle Berry . Ergebnis: 10 Pints (ein Pint sind etwa 0,57 Liter).

In Deutschland werden Bordellbesuche und Sex-Geschichten von Profi-Spielern gut vertuscht. Hier und da schlüpft aber doch mal was Schlüpfriges durch: So wurde 2003 Bastian Schweinsteiger dabei erwischt, wie er im Trainingszentrum der Bayern im Swimmingpool mit einer unbekannten jungen Dame im Pool turtelte. Seine Erklärung: Das ist meine Cousine! Gut, kein Vergleich zu Rooneys Sex-Skandalen, aber immerhin.

Im Februar 2016 gab der zwölfmalige englische Nationalspieler Adam Johnson vom AFC Sunderland zu, Sex mit einer 15-Jährigen Schülerin gehabt zu haben. Daraufhin setzte ihn der Verein sofort vor die Tür und kündigte seinen Vertrag. Mittlerweile steht das Strafmaß fest: 6 Jahre Gefängnis und umgerechnet knapp 150.000 Euro Strafe. Auweia!

Noch einmal glimpflich davongekommen sind die beiden französischen Nationalspieler Franck Ribéry und Karim Benzema , die 2009 ebenfalls Sex mit einer Minderjährigen hatten. Sie wurden jedoch 2014 freigesprochen, da die Prostituierte zugab, die Spieler über ihr wahres Alter angelogen zu haben.

Als sich der ehemalige St.-Pauli Torwart Simon Henzler 2002 einen Hodenriss zuzog, stichelte ihn sein Kollege Carsten Wehlmann mit den Worten: „Na, dann brauchst du deiner Freundin ja nicht mehr erzählen, du hättest wieder Kopfschmerzen!“

Die besten Zitate mit schlüpfriger Note: „Es ist immer ein schönes Gefühl, den Olli hinten drin zu haben“ (Sebastian Kehl über Oliver Kahn).

Ex-Nationalspieler Lothar Matthäus zur Basketballnationalmannschaft der Damen: „Ey Mädels, unser Schwarzer hat den Längsten!“.

Und Ernst Kuzorra auf die Frage, warum Fußballer eigentlich so lange Sportbuchsen tragen: „Weil wir so lange Dödel haben!“