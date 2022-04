Wir lieben es, mit unserem Schatz zu kuscheln: Während wir neben ihm liegen, genießen wir es, ihm nah zu sein und ihn zu spüren. Dabei fühlen wir uns beschützt und einfach rundum wohl. Und auch wenn es natürlich viele Männer gibt, die das Kuscheln ebenso mögen, sind da auch die Herren, die damit so gar nichts anfangen können.

Für diese ist das Geschmuse lediglich eine Vorstufe auf den Sex , der danach folgen soll. Doch was denken Männer wirklich, während wir in ihren Armen liegen? Wir sind der Sache einmal auf den Grund gegangen und verraten Ihnen, was im Kopf Ihres Liebsten beim Kuscheln vor sich geht.

Einige Männer empfinden Kuscheln als langweilig

Auch wenn wir es nicht verstehen können: Nicht jeder Mann kann mit Kuscheln etwas anfangen. Möglicherweise fehlt Ihrem Partner die Action bei Ihren Schmuseeinheiten. Er möchte etwas erleben und nicht einfach auf der Couch oder im Bett liegen.

Zudem empfinden einige Männer das Kuscheln als unbequem. Anstatt den Arm um Sie zu legen, möchten sie viel lieber ausreichend Platz, ihre Freiheit und dabei natürlich immer den Fernseher im Blick haben. Während wir uns an ihn kuscheln, schweift unser Mann regelmäßig mit den Gedanken ab - und denkt etwa an das Abendessen oder das Meeting am nächsten Tag.

Wenn Männer das Kuscheln lieben

Selbstverständlich gibt es viele Männer, die ebenso gerne kuscheln wie wir (genauso wie Frauen, die wiederum mit dem Kuscheln nichts anfangen können). Diese lieben es, uns im Arm zu halten und fühlen sich dabei wie unsere Beschützer.

Sie genießen es, jemanden gefunden zu haben, den sie lieben und der sie liebt. Dann wissen sie es zu schätzen, dass sie bei uns sein können, wie sie sind - ohne sich verstellen zu müssen - und sind glücklich.

In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, was Männer wirklich denken, wenn sie mit uns kuscheln.