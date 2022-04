Mythos Frauenversteher

Auch wenn wir uns in vielen Dingen ähnlich sind, sind wir Frauen für viele Männer noch immer ein kleines Mysterium. Sie verstehen unsere Reaktionen nicht, haben das Gefühl, wir sprechen eine andere Sprache und wollen am liebsten in unseren Kopf hineinschauen.

Dabei ist es doch so einfach: Männer sollten uns einfach einmal fragen, wie wir eigentlich so sind und was wir den lieben langen Tag machen. Damit wir das Geheimnis ein wenig lüften können, haben wir Dinge zusammengetragen, die Männer über uns Frauen bisher noch nicht wussten – und die sie sicher überraschen.

Wir sind nicht so perfekt wie Männer denken

Für einige Männer sind wir Frauen wie perfekte Märchenfiguren. Wir sehen immer toll aus – natürlich ohne uns schminken zu müssen – und Sport müssen wir keinen treiben. Außerdem gehen wir wirklich nie auf die Toilette und haben von Natur aus glatte und weiche Haut.

Aber (welch Überraschung): Auch wir sind nur Menschen und betreiben einen ziemlich hohen Aufwand, um so gut auszusehen. Und manchmal müssen wir sogar pupsen, haben unsere Periode und kümmern uns um Haare an Stellen, an denen wir wirklich keine haben möchten.

Manchmal sind wir ziemlich redselig

Ok, ok, dass wir Frauen viel reden, ist ja ohnehin ein Vorurteil, das immer wieder auftaucht. Und eigentlich sind wir ja tatsächlich redselig, sprechen wir doch genauso gerne über Sex wie die Männerwelt. Dann geht es darum, dass der Durchmesser wichtiger ist als die Länge und was unser Liebster letzte Nacht so mit uns getan hat.

Wenn dieser uns nervt und mal wieder nicht aufgeräumt hat, können wir auch mal fies werden und nach Herzenslust mit unseren Mädels über ihn lästern – am liebsten natürlich mit unserer besten Freundin. Die ist nämlich eine der wichtigsten Menschen in unserem Leben und wir mögen es gar nicht, wenn ein Mann schlecht über sie spricht. In unserer Bildershow verraten wir Ihnen diese und weitere Geheimnisse, die Männer noch nicht über Frauen wussten.