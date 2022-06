Es fängt so gut an

Das erste Date hatten sie bei Ihrem Lieblingsitaliener. Das zweite Treffen führte händchenhaltend ins Kino und als Sie sich am Ende des dritten Abends küssend auf seiner Couch wiederfanden, schien alles fast zu gut um wahr zu sein.

"Warum ruft er nicht an?"

Doch jetzt, zwei Tage nachdem das dritte Date gemeinsam in Ihrem Bett endete, fragen Sie sich, warum er Sie noch immer nicht angerufen hat! So oder so ähnlich geht es vielen Frauen, denn das vermeintlich starke Geschlecht offenbart in Sachen Ehrlichkeit oft erschreckende Schwächen.

"Ich hatte so viel zu tun und konnte mich deshalb nicht melden!", "Es tut mir leid, aber ich fühle mich einfach nicht bereit für eine Beziehung!", sind nur zwei von vielen Ausreden, die Männer verwenden um unangenehmen Situationen gezielt aus dem Weg zu gehen.

Alles nur Ausreden?

Dass in Wirklichkeit ganz andere Gründe hinter diesen Floskeln stehen, weiß Drehbuchautor der TV-Kultserie Sex And The City, Greg Behrendt, der in seinem Buch "Er steht einfach nicht auf dich" die geläufigsten Ausreden der Männerwelt schonungslos aufdeckt.

"Ich bin es leid, zuzusehen, wie sich tolle Frauen an miserable Beziehungen klammern.", erklärt der Autor. Wir auch! Deswegen haben wir Ihnen in der folgenden Bildershow fünf prägnante Aussagen aus dem Buch und ihre wirkliche Bedeutung zusammengestellt.