Spätestens seit dem Erfolg von „Fifty Shades Of Grey“ ist das Thema in aller Munde: Sado-Maso-Sex, die Lust am Spiel mit Unterwerfung und Dominanz. Aber was genau bedeutet BDSM, wo sind die Grenzen und wie kann man genau die sicher und lustvoll erforschen? Welche Praktiken gibt es und muss SM-Sex immer mit Schmerzen verbunden sein? Wir haben für Sie recherchiert.