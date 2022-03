Gehen wir eine Beziehung mit einem neuen Mann oder einer neuen Frau ein, wissen wir niemals was uns erwartet. Werden wir oft zusammen auf der Couch sitzen und entspannen oder wird sich unser Alltag um Action, Abenteuer und jede Menge Partys drehen? Wir fragen uns, ob wir harmonieren oder uns häufig streiten werden.

Etwas Aufschluss über unsere künftige Partnerschaft kann jedoch das Sternzeichen unserer neuen Eroberung geben. Dieses sagt schließlich viel über Charakter und Eigenarten eines Menschen aus. Und so können wir einschätzen, wie unser Gegenüber in einer Beziehung ticken wird. Wir verraten, was Sternzeichen sich in einer Partnerschaft am meisten wünschen.

Gleiche Interessen verschönern den Alltag

Während der eine gerne reist, relaxt der andere viel lieber auf der Couch? Sternzeichen, die gerne Neues erleben, um die Welt jetten und ständig unterwegs sind, brauchen einen Partner oder eine Partnerin, der oder die ähnlich tickt.

So wünscht sich der Zwilling eine zweite Hälfte, die ebenso gerne feiert und neue Leute kennenlernt wie er. Und der Skorpion sehnt sich nach einer Beziehung, in der sich alles um Abenteuer und Leidenschaft dreht. Hingegen träumen Fische von entspannten Stunden voller Kuscheleinheiten - ebenso wie der romantische Krebs.

Mit dem Partner oder der Partnerin auf einem Level

Auch wenn das Motto „Gegensätze ziehen sich an“ lautet, bevorzugen einige Sternzeichen lieber Partner, die mit ihnen auf einer Wellenlänge schwimmen. Dann stellt sich etwa die perfektionsliebende Jungfrau jemanden an ihrer Seite vor, der auf einen strukturierten Alltag setzt. Und der Schütze ist auf der Suche nach einem Mann oder einer Frau, der oder die gerne interessante Diskussionen führt.

Für den Widder steht Ehrlichkeit an erster Stelle und diese erwartet er auch von anderen. Klar, dass die harmoniebedürftige Waage einen Partner oder eine Partnerin auf Augenhöhe braucht, um die Balance in der Beziehung zu halten.

