Einmal im Monat sind die meisten von uns besonders emotional. Eine Kleinigkeit kann einen wahren Heulflash bei uns auslösen und wenn er seine Socken auf den Boden wirft, werden wir so richtig laut. Doch wussten Sie, dass auch Männer ihre Tage haben können?

Natürlich benötigen sie dann keine Tampons und Co. Und wie Ihr Schatz drauf ist, können Sie auch nicht an Ihrem Kalender ablesen. Doch auch die Herrenwelt unterliegt Hormonschwankungen. Gerät in seinem Körper etwas durcheinander, hat das einen großen Einfluss auf sein Denken und Verhalten. Wie sich das Auf und Ab des Hormonspiegels auf ihn auswirkt und was Sie tun können, verraten wir Ihnen.

Wie sich die Tage bei Männern bemerkbar machen

Haben Männer „Ihre Tage“ gibt es zahlreiche Parallelen zu uns Frauen. Vielleicht bemerken Sie, dass Ihr Liebster schnell in die Luft geht - obwohl es kaum einen Grund dafür gibt. Darüber hinaus legt er übermäßige Zweifel an den Tag. Diese können ihn selbst betreffen, das Leben und sogar die Liebe zu ihnen.

Überhaupt fühlt er sich an diesen Zeiten ungeliebt und findet sich nicht mehr attraktiv. Hinzu kommen die typischen Heißhungerattacken, die auch wir einmal im Monat haben - und der eine oder andere Kaufrausch.

Das steckt hinter seinem Verhalten

Eine große Rolle im Hormonhaushalt Ihres Schatzes spiel Testosteron. Hat der Mann weniger Testosteron als sonst, bemerkt er dies schnell. Der Mangel kann verschiedene Ursachen haben. So sinkt der Spiegel des Hormons, wenn Ihr Liebster jede Menge Stress hat.

Und selbst die Jahreszeit hat einen Einfluss auf ihn: In den Frühlingsmonaten erreicht der Testosteron.piegel seinen Tiefpunkt. Hat er häufig schlechte Laune, kann dies zudem auf einen Mangel an Serotonin deuten. Fehlt das Glückshormon, ist Ihr Schatz gereizt und unzufrieden.

