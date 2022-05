Haben Sie gerade eine Flaute in Ihrem Liebesleben und verstehen nicht, warum Sie einfach keinen Partner für ein erotisches Abenteuer finden? Dann denken Sie doch einmal darüber nach, wie viele Emojis Sie in den Messengern, Dating-Apps und Co. nutzen.

Studien haben nämlich belegt, dass Menschen, die gerne die kleinen Bildchen in ihre Nachrichten einfügen, häufig mehr Sexpartner haben als jene, die lieber viele Sätze tippen. Damit Sie künftig beim Online-Dating erfolgreicher sind, erklären wir Ihnen, warum Emojis so wichtig sind und wie Sie sie richtig einsetzen.

Emojis machen das Gegenüber greifbarer

Auch wenn das virtuelle Kennenlernen wunderbar schnell und unkompliziert ist, hat es doch einen Nachteil: Wir sehen unser Gegenüber nicht live vor uns. Dadurch haben wir nicht die Möglichkeit, in sein Gesicht zu blicken oder seine Gesten zu interpretieren. Emojis ersetzen diese Eindrücke.

Indem uns unser Flirtpartner einen lachenden Smiley schickt, sehen wir auch ihn in Gedanken fröhlich vor sich hin kichern. Und wenn er ein küssendes Emoji einfügt, stellen wir uns vor, wie er seine Lippen auf unsere presst. Emojis lassen einen Text nahbarer werden und sorgen dafür, dass wir den Anderen als viel sympathischer wahrnehmen.

Mit den richtigen Emojis verhindern wir Missverständnisse

Sprechen wir mit dem Anderen, erkennt er anhand unseres Tonfalls, ob wir etwas ernst oder doch augenzwinkernd meinen. Tauschen wir hingegen Nachrichten aus, fehlt dieses Augenzwinkern und wir müssen es mit dem passenden Emoji ersetzen, um Missverständnissen vorzubeugen. Und auch wenn wir Sex wollen, haben wir die Möglichkeit, einfach ein Emoji zu verschicken, wenn wir uns nicht trauen, den Wunsch nach dem Liebesspiel geradeheraus zu tippen.

Aber: Auch die kleinen Bildchen können zu Missverständnissen führen – etwa, wenn sie mehrere Bedeutungen innehaben oder selten gebraucht und damit unbekannt sind. Daher ist es wichtig abzuwägen, welche Emojis wir tatsächlich nutzen. In unserer Bildershow haben wir Ihnen noch einmal zusammengefasst, wie Emojis Ihr Liebesleben beeinflussen.