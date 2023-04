Frauen lieben Kerzenlicht , Kuschel-Rock-CDs – und ohne stundenlanges Vorspiel geht gar nichts? Falsch, liebe Männerwelt . Ist zwar alles gut gemeint, aber letztendlich doch eher ein von den Medien erschaffenes Klischee . Und auch wenn eure Männerzeitschriften zu solchen peinlichen Aktionen raten: Weniger ist manchmal mehr. Spaß soll es machen, das ist die Hauptsache . Dazu braucht Frau von euch lediglich ein bisschen Kreativität und gewisse Kenntnisse , die unseren Körper angehen.

Dirty Talk

Selbstbewusstsein macht Männer unwahrscheinlich sexy. Denn nichts ist erregender als jemand, der sich in seinem Körper rundum wohl fühlt und genau das auch ausstrahlt. Dazu noch den Ton angeben mit ein bisschen Dirty Talk – und wir schmelzen dahin. Aber Vorsicht: Dirty Talk ist "dirty", weil er direkt ist und Tabus bricht. Nicht weil ihr uns "kleine dreckige Schlampe" nennt und zwischendurch immer mal nachhakt, ob ihr gut seid. Das irritiert nicht nur, das macht auch unsere Stimmung kaputt.

Kreativität

Knutschen, bisschen fummeln, die Klamotten fliegen und zwei Minuten später ist alles vorbei. Jeden Abend um halb 11, wenn man gemeinsam im Bett liegt und sich noch nicht so recht entscheiden kann, ob man schon schlafen will oder nicht. Nichts törnt mehr ab, als wenn Frau das Gefühl bekommt, es spult sich ein Standardprogramm ab. Sie lieben Abwechslung im Bett – und das bedeutet nicht, dass wir das Kamasutra rauf und runter turnen wollen, sondern das wir Sex mal schnell und dreckig lieben und mal zärtlich. In diesem Falle darf es natürlich auch mal das Vorspiel de luxe sein.

Vorspiel

Keine undenkbare Überraschung: Ein kleines Vorspiel darf es schon sein. Wie bereits erwähnt, Kerzenschein und Schmusemusik sind überbewertet. Auch Champagner und Erdbeeren mit Schokoladenhaube sind eher was für die Filmindustrie. Ein grundsätzlich erotisches Warm-Up ist bei uns allerdings schon von Nöten, um nach einem langen Arbeitstag zu entspannen und in die richtige Stimmung zu kommen. Knutschen, streicheln und stimulieren muss schon sein. Was uns noch anmacht: Wenn nicht alles steif und todernst abläuft. Dies ist keine Aufforderung für dumme Witze , aber Humor ist einfach in jeder Situation sexy. Und keine Sorge: Bei einem Quickie können wir darauf natürlich gerne verzichten.

Küsse

Der Klassiker , der alle Frauenherzen höher schlagen lässt. Doch auch hier haben wir noch ein paar Tipps, die Männer zum endgültig perfekten Lover machen. Einfach beim Küssen unseren Kopf in beide Hände nehmen. Kleiner Trick, zieht aber eigentlich immer. Auch Küsse im Nacken und am Hals wirken wahre Wunder und bringen fast jede Frau in Wallung .

Sextoys

Ja, auch Frauen finden diese schon lange nicht mehr uninteressant. Wenn auch der Partner sich diesem Thema offen zeigt, ist dies als Abwechslung durchaus willkommen. Aber bitte aufpassen: Nicht mit einem kompletten Folterstudio und Peitschen überraschen. Das könnte uns dann doch ein wenig abschrecken.

Dreier

Eine sich nie erfüllende Männerfantasie, weil Frauen das abtörnend finden? Noch so ein Klischee . Auch Frauen machen erotische Fantasien an und träumen dabei durchaus von Sex mit einem Unbekannten oder einem wilden Dreier mit zwei Frauen oder zwei Männern. Die Umsetzung scheitert doch nur zu oft an der Realität und der fehlenden Offenheit der Gesellschaft. Sprich das Thema einfach nächstes Mal bei einer bestimmten, gutaussehenden Frau an – und vielleicht bekommst du dann ja auch ein verführerisches "ja" zugehaucht.