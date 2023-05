Der Single lebt in absoluter Freiheit und Unabhängigkeit – wer würde da nicht neidisch werden?

Warum es toll ist, Single zu sein

Schließlich dürfen Singles so richtig morgenmufflig sein, sie können das kochen, worauf sie Lust haben, und müssen sich nicht immer wieder dieselben Geschichten anhören. Das Single-Dasein kann sehr wohl glücklich machen und ist manchmal sogar die bessere Lebensvariante.

Trotzdem wird das Singleleben von den meisten nur als eine Phase gesehen, in die man eher unfreiwillig geraten ist und aus der man schnell wieder raus möchte.

Nun mag das vielleicht auch oft so sein, dennoch ist das Singleleben keinesfalls immer frustrierend , einsam oder freudlos. Ganz im Gegenteil: Sehen Sie in unserer Bildershow, warum es sich lohnt, diesen "Beziehungsstatus" aufrichtig zu genießen . Schließlich sagen Menschen in Beziehungen nicht umsonst ab und zu: "Manchmal würd ich gern wieder Single sein."

Also, liebe Singles: Genießen Sie Ihre Unabhängigkeit und werden Sie sich über die Vorteile klar , die das Solo-Leben bietet! Und falls das Single-Leben dann doch mal ein Ende findet und man sich wieder neu verliebt: Das Leben zu zweit hat natürlich auch viele schöne Seiten!