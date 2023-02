Schauspielerin Teri Hatcher hat in New York einen glamourösen Auftritt hingelegt. Der "Desperate Housewives"-Star erschien zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung in einer roten Traumrobe.

Schauspielerin Teri Hatcher (58) hat sich am Mittwoch (1. Februar) in New York beim Konzert der "Go Red For Women Red Dress Collection" der American Heart Association von ihrer glamourösen Seite gezeigt. Die Wohltätigkeitsveranstaltung ist dazu gedacht, auf Herzerkrankungen bei Frauen aufmerksam zu machen. Passend dazu schlüpfte der "Desperate Housewives"-Star in ein scharlachrotes Kleid von Designer Rubin Singer (44).

Ungewöhnlicher Schnitt

Das schulterfreie Kleid bestach durch einen glänzenden Stoff. Die auffälligen Drapierungen sowie der enge Schnitt setzten ihre schlanke Silhouette in Szene. Ihr dunkles Haar fiel in sanften Wellen über ihre Schultern. Beim Make-up setzte die Schauspielerin auf einen roten Lippenstift sowie schwarzen Kajal.

Auch andere Stars wie "Twilight"-Star Ashley Greene (35) schlüpften für diesen Abend in eine rote Robe. Die 35-Jährige entschied sich für ein schulterfreies Kleid mit weitem Rock. Bei den Accessoires griff sie zu einer silbernen Halskette sowie passenden Ringen. Ihr schulterlanges, in Wellen gestyltes Haar umspielte dabei ihr Gesicht. Sängerin Rita Ora (32) trat an diesem Abend auf - natürlich stand sie in einem roten Outfit auf der Bühne.