Algenöl gilt als Superfood und Stars wie Amal Clooney schwören darauf. Was das Produkt für unsere Gesundheit tun kann und inwiefern es im Vergleich zu Fisch- oder Krillöl mehr punktet.

Algen sind bekannt für ihre gesunden Nährstoffe. Mit ihren hohen Werten an Omega-3 und Alpha-Linolensäure haben sie einen positiven Effekt auf unsere Gesundheit und können auch bei Krankheiten helfen. Dass Algenöl aktuell einen regelrechten Hype erlebt, kommt also nicht von ungefähr.

Das Frühstück von Amal Clooney

Auch Hollywood-Berühmtheiten wie Amal Clooney (45) greifen regelmäßig zu Algen oder Seetang. Die Frau von George Clooney (62) hat in einem Interview mit der "Vogue" verraten, was sie sich zum Frühstück zubereitet: gekochte Eier und eine Seetang-Suppe. Das dürfte für die meisten erst einmal ungewöhnlich klingen, ist aber in Asien sehr verbreitet. In der Suppe enthalten sind etwa 20 Gramm getrockneter Seetang, 2 Staudenselleriestangen, 2 Salatgurken, 6 Rippen Staudensellerie, 1 gelbe Paprika Schote, 1 Apfel, 1 Limette, frischer Ingwer, Cayennepfeffer und Knoblauchpulver. Seetang enthält viel Jod, Eisen, Kalzium, Kollagen, Aminosäuren und Ballaststoffe - allesamt wichtige Nährstoffe für den Körper. Sie sind gut für die Darmgesundheit, das Haarwachstum, die Gehirnfunktion, aber auch für Textur und Elastizität der Haut.

Das spricht für Algenöl

Neben seinen vielen Inhaltsstoffen gibt es weitere Aspekte, die für das gehypte Algenöl sprechen, etwa seine vegane Beschaffenheit im Vergleich zu Fisch- oder Krillöl. Aber auch sein Effekt kann punkten. Algenöl kann Beschwerden bei Rheuma lindern, Bluthochdruck vorbeugen und den Blutdruck senken, die Blutgerinnung hemmen und das Thromboserisiko senken. Außerdem wirkt es entzündungshemmend, senkt die Blutfettwerte und kurbelt den Fettstoffwechsel an.

Experten empfehlen übrigens eine tägliche Dosis von etwa einem Teelöffel. Das Öl kann man entweder pur verzehren oder in eine Mahlzeit geben, etwa in Salatdressings, Smoothies oder im Müsli. Wichtig: Algenöl nur kalt verzehren, denn durch Hitze können wichtige Nährstoffe verloren gehen.