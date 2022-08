Die meisten Menschen haben Angst vor Raubtieren mit messerscharfen Zähnen, langen Krallen und furchteinflößenden Staturen . Keine Frage, mit wilden Exemplaren dieser Art sollte man sich nicht anlegen.

Tatsächlich sind aber die größten Tiere nicht unbedingt die gefährlichsten für den Menschen . Die Killer-Maschinen unter den Tieren sind winzig und deswegen so unberechenbar. An Angriffen der folgenden 10 Tiere sterben jährlich die meisten Menschen .

Das sind die 10 gefährlichsten Tiere der Welt

Platz 1: Stechmücke Jährlich sterben 725000 Menschen an den Stichen der fliegenden Plagegeister, da sie Krankheiten übertragen. Rund 60.000 Fälle davon betreffen die Krankheit Malaria. Klimaforscher prognostizieren immer lebensfreundlichere Zustände für Mücken.



Aufgrund steigender Temperaturen und häufigerer Regenfälle vergrößert sich ihr Lebensraum. Die Asiatische Tigermücke und die Asiatische Buschmücke wurden in Deutschland bereits entdeckt. Sie übertragen in ihren Ursprungsländern Krankheiten wie Dengue-, Chikungunya- und West-Nil-Fieber.

Platz 2: SchlangeVor der Schlange graut es einigen Menschen zurecht: Jährlich werden laut der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) 5 Millionen Menschen von den Tieren gebissen. An den Folgen eines Schlangenbisses sterben pro Jahr rund 100.000 Menschen. Schlangengift tötet häufig innerhalb weniger Minuten.Der beste Freund des Menschen? Weit gefehlt. Killen statt kuscheln ist die Devise. Rund 25.000 Menschen sterben jährlich an einem Hundebiss. Doch der Haushund trägt selten die Schuld: Fast alle Tötungen gehen auf das Konto von streunenden Hunden, die Tollwut übertragen. Platz 3: Hund









Platz 4: SüßwasserschneckeDer Tod ist glitschig. Die Süßwasserschnecke gehört zu den Top 5 der gefährlichsten Tiere der Erde. Sie dient anderen Parasiten als Wirt und überträgt so Infektionen. An der tropischen Krankheit Bilharziose, die der Erreger Pärchenegel auslöst, sterben jährlich rund 10.000 Menschen.



Platz 5: TsetsefliegeDas Flattertier sieht harmlos aus, ist aber ein Monster: Die in Afrika lebende Tsetsefliege überträgt die so genannte Schlafkrankheit. Diese tötet jährlich 10.000 Menschen.



Platz 6: RaubwanzeDie winzigen Insekten sind Überträger von sehr gefährlichen Krankheiten. Sie ernähren sich vom menschlichen Blut. Jedes Jahr sterben 10.000 Menschen an den Folgen der Chagas-Krankheit. Bei dieser Erkrankung werden die Nervenzellen der Verdauungsorgane zerstört.



Platz 7: SkorpionZwar sind nur 25 von den 1.500 existierenden Skorpion-Arten giftig, doch die reichen, um jedes Jahr bis zu 5.000 Menschen zu töten.



Platz 8: Bandwurm2.000 Menschen lassen jedes Jahr ihr Leben, weil sie Bandwürmer haben. Es gibt rund 3.500 Arten des Parasiten. Bandwürme existieren lange unentdeckt im Körper. Sie können Zysten in Lunge, Leber und dem Nervensystem bilden.



Platz 9: KrokodilGanz unbegründet ist die Furcht vor den Reptilien nicht: Rund 1.000 Menschenleben gehen auf das Konto von Krokodilen. Die meisten leben in Südostasien. Krokodile ziehen ihre Beute unter Wasser bis sie ertrinkt.



Platz 10: ElefantDie Dickhäuter bilden das Schlusslicht der gefährlichsten Tiere. Sie sind weit weniger gefährlich als die kleinsten Killer-Maschinen, aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Elefanten trampeln pro Jahr rund 500 Menschen zu Tode.