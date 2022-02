Mal ganz ehrlich: Es gibt wohl kaum eine Frau, die es liebt zum Gynäkologen zu gehen. Der Besuch beim Frauenarzt kann manchmal ganz schön unangenehm sein, schließlich zieht sich nicht jeder gerne vor einem fremden Herren aus und streckt ihm seine Vagina ins Gesicht.

Und auch wenn wir schon etliche Male in unserem Leben in der Praxis waren und uns untersuchen lassen haben, haben wir doch stets dieses mulmige Gefühl, dass diesmal etwas Peinliches passieren wird. Dass dies gar nicht so abwegig ist, beweisen uns die unglaublichen Geschichten von Gynäkologen und Patienten.

Von verloren gegangen Gegenständen bis zu pinkfarbener Haarpracht

Haben Sie auch schon einmal etwas in Ihrer Vagina verloren? Nein? Wir auch nicht. Dass der Arzt den einen oder anderen Gegenstand in der Scheide entdeckt, ist aber gar nicht so selten.

Da verirrt sich schon einmal der alte Tampon oder das Kondom vom letzten Liebesspiel ist abgerutscht und an Ort und Stelle geblieben. Und – wen wundert es – auch Sextoys sind prädestiniert dafür, einfach mal in der Vagina stecken zu bleiben.

Passend zum Lieblingsvibrator scheinen einige Patientinnen ihre Haarpracht zu färben, denn, dass das Schamhaar in den buntesten Farben strahlt, ist für die Ärzte schon gar keine Seltenheit mehr – ebenso wie in Form rasiertes Haar, das den Anfangsbuchstaben des Arztes darstellt und die Verbundenheit mit diesem beweisen soll. Nett, aber auch ein wenig seltsam.

Komische Ärzte

Nicht nur die Gynäkologen erleben in ihrer Praxis einige verrückte Dinge. Auch Patientinnen fragen sich das eine oder andere Mal, ob sie hier mitten in einer – schlechten – Comedy-Show gelandet sind.

Dann begrüßt der Arzt einfach mal die Vagina statt die Dame selbst oder die Scheide wird fröhlich mit denen anderer Patientinnen verglichen und erhält einen Platz im persönlichen Ranking.

Besonders peinlich: Das Date des Vortages liegt auf dem Arztstuhl. Diese und einige andere skurrile Erlebnisse schildern Ärzte und Patientinnen in unserer Bildershow.