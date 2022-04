Kreative Alternativen zu Backform oder Messbecher

Diesen Moment in der Küche kennen vermutlich alle: Wir haben uns ein bestimmtes Rezept vorgenommen – und stellen plötzlich mitten im Schnippeln und Vorbereiten fest, dass uns die nötigen Küchenutensilien fehlen. Vielleicht eine Backform, vielleicht ein Messbecher.

Und wo ist denn nur der Fleischklopfer hin verschwunden, wenn wir schon mal Schnitzel zubereiten? Doch was wäre Kochen und Backen schließlich ohne etwas Kreativität? Das gilt ebenso für fehlende Küchenhelfer. Für viele von ihnen gibt es nämlich durchaus Alternativen.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit 15 Möglichkeiten, Küchenhelfer zu ersetzen.

Trichter einfach selbst basteln

Natürlich ist ein Eierkocher ziemlich praktisch. Aber wenn er nun mal fehlt – der gute alte Topf funktioniert ebenso gut. Klar ist es fein, Trichter in verschiedenen Größen im Küchenschrank zu haben. Aber es ist ebenso einfach, sich aus gerolltem Papier selbst einen passenden zu basteln – zumindest für alles, was nicht flüssig ist.

Und wer sagt, dass man zum Backen eine Backform und zum Kochen im Ofen eine Auflaufform braucht? Beides lässt sich doch auch beliebig tauschen.

Ein Kochlöffel ersetzt die Kochblume

Viele Lösungen, um Küchenhelfer zu ersetzen, sind zudem wunderbar simpel. So wie etwa die, den Salat statt in der Salatschleuder in ein Handtuch einzupacken und darin kräftig durch- und damit trocken zu wirbeln. Oder wozu extra eine Kochblume kaufen, wenn ein Löffel, der über den Topf gelegt wird, ebenso gut verhindert, dass das Wasser überkocht? Statt eines Messbechers tut es genauso eine Babyflasche, den Teig können Sie statt mit der Teigrolle auch mit einer Flasche ausrollen.

Selbst der Akkuschrauber hilft beim Backen

Letztlich kann man die Möglichkeit, für spezielle Helfer im Handumdrehen eine gute Vertretung zu finden, auch als Chance sehen, in der Küche einmal richtig auszumisten. Denn wenn wir ehrlich sind – viele Dinge brauchen wir nur selten. Bis zu diesen raren Einsätzen verstopfen sie nur die Schränke.

Auch wenn dem ein oder anderen die Idee, den Rührstab des Handmixers auf einen Akkuschrauber zu setzen, etwas zu exotisch sein mag – weniger Equipment ist in der Küche tatsächlich mehr. Probieren Sie‘s aus.