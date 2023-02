Was sind Bettwanzen?

Unscheinbar, dünn wie Papier und nur zwischen 3,8 und 5,5 Millimeter groß: Bettwanzen verstecken sich tagsüber in Matratzen, unter Teppichen, in Bettritzen oder hinter der Tapete.

Erst in der Nacht kommen die Parasiten hervor, um auf Nahrungssuche zu gehen. Ihre Bisse können von kleinen , juckenden roten Quaddeln bis zu großflächigen Hautentzündungen führen. Nach dem Akt des Blutsaugens verschwinden sie wieder in ihr Versteck.

Die besten Hausmittel gegen Bettwanzen

So schnell Bettwanzen sich einnisten, so lange dauert es, sie wieder loszuwerden . In unserer Bildershow sehen Sie die besten Hausmittel, um eine Bettwanzen-Plage einzudämmen.

Doch um die Parasiten gänzlich loszuwerden , reicht dies oftmals nicht aus. Dann lohnt es sich, einen Kammerjäger zu holen. Ohne chemische Mittel zu verwenden, kann dieser beispielsweise den Raum mit speziellen Öfen auf 55 Grad erhitzen und so hoffentlich auch der letzten Wanze den Gar ausmachen.

Woher kommen Bettwanzen?

Bettwanzen können beispielsweise in gebrauchter Kleidung mitgekauft werden, dabei kleben die Eier in Falten des Kleidungsstücks . Auch aus dem Urlaub werden sie häufig mitgenommen oder beim Kauf antiker Möbel.

Nach 14 Tagen schlüpfen dann die Larven, bilden sich innerhalb von weiteren sechs Wochen zu erwachsenen Bettwanzen aus und nehmen das gesamte Haus ein.

Wie beuge ich dem Befall vor?

Damit Sie beim Kauf gebrauchter Gegenstände sicher sein können, keine Parasiten ins Haus zu holen, sollten Sie Kleidung 30 Minuten lang bei mindestens 60 Grad waschen oder für mehr als 10 Stunden bei minus 18 Grad in einer verschlossenen Plastiktüte in die Gefriertruhe legen.

Nur extreme Hitze oder Kälte überleben Bettwanzen nicht. Wichtig ist auch, die Kleidung danach im Freien auszuschütteln. Für antike Bücher und Bilderrahmen bietet sich ebenfalls die Kältebehandlung an.

Effektiv ist auch, die Bettwäsche und den Überzug der Matratze ca. zweimal im Monat zu wechseln und heiß zu waschen.

Nachsorge bei Bettwanzen

Wurde bereits ein Befall von Bettwanzen bekämpft, sollte die Wohnung eine Weile gezielt nach noch lebenden Parasiten abgesucht werden, um eine erneute Verbreitung zu verhindern.