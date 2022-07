Eis macht glücklich und wirkt gegen Stress

Es gibt speziell an heißen Tagen, kaum etwas Entspannenderes, als sich ein Eis zu gönnen. Egal, ob am Stiel, aus der Waffel oder im Becher. Denn auch die Wissenschaft hat längst belegt, dass Eis tatsächlich glücklich macht und noch dazu Stress reduziert. Damit sind wir aber erst am Anfang all der wissenswerten, oft skurrilen und immer kurzweiligen Dinge. die es über Eis zu erfahren gibt.

Was hat die Eisdiele mit Brettern zu tun?

Eis ist nicht nur irre vielseitig, wenn es um die Palette der Sorten geht. Denn hier gibt es inzwischen weltweit sogar richtig durchgeknallte Kreationen, die mit Muttermilch, Oktopus oder Krokodileiern hergestellt werden. Über Speiseeis gibt es zudem unheimlich viele Fun Facts. Zum Beispiel, dass es gar nicht von den Italienern erfunden wurde, das erste Eis am Stiel die Zufallsentdeckung eines kleinen Jungen war oder die Herkunft des Wortes "Eisdiele" mit Brettern zu tun hat.

Ein Eis, das seine Farbe verändert und 125 Kugeln auf einen Streich

Außerdem erzählen wir Ihnen vom Tal der Eismacher, den Zutaten der mit 733 Euro teuersten Eiskreation der Welt und verraten, was man mit 125 Eiskugeln auf einen Schlag anstellen kann. Neben der Desillusion, dass in vielen Eissorten deutlich weniger Milch steckt, als wir meistens annehmen, kommen wir dann noch zu einem echten Spektakel: einem Eis, das die Farbe wechseln kann. Und während Sie das alles am besten an einem Eis schleckend lesen, haben Sie im Handumdrehen lauter nette Anekdoten für den nächsten Partyplausch zusammen.