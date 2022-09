Wer ist der lustigste Vierbeiner der Welt?

Wir sollten alle viel öfter lachen. Und was bietet sich dafür besser an als die skurrile Situationskomik, die uns unsere besten vierbeinigen Freunde liefern? Das finden auch die Macher der Comedy Pet Photo Awards, die jetzt zum dritten Mal stattfinden und sich diesmal wegen des Kooperationspartners Animal Friends Pet Insurance dann "Animal Friends Comedy Pet Photo Awards" nennen. Bis der Sieger feststeht, erheitern uns auf jeden Fall schon einmal die Finalisten. Das sind unsere Lieblinge.

Hier geht es direkt zur großen Bildershow mit unseren Favoriten bei den diesjährigen Wettbewerbsteilnehmern der Comedy Pet Photo Awards.

Ein rauchendes Alpaka und durchgeknallte Katzen

Wahrscheinlich sind Haustiere unter anderem deshalb so beliebt, weil sie Humor haben oder zumindest zeigen. Davon lebt der tierische Fotowettbewerb, den die beiden Fotografen Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam ins Leben gerufen haben. Auch diesmal war die Resonanz wieder groß. Haustier-Fans aus rund 70 Ländern reichten ihre Beiträge ein. Darunter sind unter anderem ein Alpaka, das super cool an einem Stöckchen wie an einer Zigarette zieht, ein Hund, der Auto fährt, Katzen (scheinbar) ohne Köpfe, durchgeknallt springende Katzen, lachende Pferde und ein Hund, der beim Anblick von Wasser völlig ausflippt.

Wer sich die Krone des lustigsten Haustieres der Welt bei den "Animal Friends Comedy Pet Photo Awards" schnappen darf, entscheidet sich dann am 13. September.