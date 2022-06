Ein Kaleidoskop aus durchgeknallten Ideen

Instagram ist alles mögliche. Oft grellbunt, oft zu laut, noch öfter zu selbstdarstellerisch. Aber zugegeben – wir verlieren uns auch immer wieder gern in diesem Kaleidoskop, in dem es fast nichts gibt, was es nicht gibt.

Und es ist ja auch nicht so, dass man gezwungen wird, geltungssüchtigen und allzu oft banalen Influencerinnen und Influencern beim Spiegel-Selfie des Tages zuzusehen. Schließlich gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Zum Beispiel Accounts, die irgendwie durchgeknallt und schräg sind. Aber dabei auch echt Spaß machen, weil sie eine bestimmte Idee auf originelle und abgefahrene Weise durchziehen, Post für Post. Und wir fasziniert am Ball bleiben.

Vom Brotgesicht bis zum Barbiekopf auf Wanderschaft

Wer sich gerne an Irrsinn ergötzt, kann sich zum Beispiel in den Videos des Accounts @breadfaceblog verlieren. Der Name ist dabei Programm, denn hier drückt eine junge Frau ihr Gesicht laufend in diverse Teigwaren. Irgendwie gaga – und dennoch schaut man hin.

Kurios ist außerdem, was der italienische Fotograf Sandro Giordano (@_remmidemmi) sich ausgedacht hat: Jeweils perfekt inszenierte Fotos, bei denen die Models stets mit dem Gesicht nach unten alle Viere von sich strecken, Schachmatt, erschöpft vom Leben. Und jedes dieser irren Arrangements ist ein Kunstwerk für sich. Ebenso wie die Spiegelselfies der anderen Art, die bei @mirrorsme zu sehen sind – hier wird nämlich jeder Spiegel zuvor sehr kreativ bemalt und so ganz eigene knallbunte Settings erschaffen. Überhaupt, die Kunst: Vom Lenkrad aus Salamischeiben und Oliven als Zehenschmuck bei @meatwreck bis hin zum Barbiekopf auf Wanderschaft bei @shavaunna – alles schön bizarr.

Skurril wird es außerdem noch mit Skellie (@omgliterallydead), der all die typischen Influencer-Motive vom Pool-Räkeln bis zum verträumt aus dem Fenster schauen zeigt – nur, dass hier die Hauptperson ein schrill grinsendes Skelett ist.

Texte vom Ex und Männer beim Shoppen

Wer nicht über Kunst, sondern über das echte Leben lachen möchte, muss sich außerdem unbedingt @textsfromyourex anschauen. Der Account sammelt die skurrilen, verzweifelten oder dreisten Texte, die Verflossene plötzlich noch irgendwo aus dem Nirwana schicken. Eine eigene Instagram-Seite über alle Männer, die beim Shoppen leiden, bietet @miserable_men.

Der Account @notesofberlin wiederum versammelt all die irrwitzigen Texte, die man in den Hausfluren, Hinterhöfen oder auf auf den Straßen von Berlin findet. Von "Wer hat Gras?" und "Wer auch immer täglich singt bei offenem Fernster: Bitte bitte höre auf" bis "Wer hier klaut, wird als Amöbe neu geboren". Lese- und Stöberstoff für Stunden, der zeigt: Das Leben da draußen schreibt immer noch die skurrilsten Geschichten.