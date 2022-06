Ein echter Sandalen-Klassiker feiert sein Comeback: Flip-Flops in allen Formen und Variationen sind im Sommer 2022 so angesagt wie nie. Models wie Kendall Jenner und Bella Hadid lieben diesen Trend.

Birkenstock an den Füßen waren die letzten Jahre unsere treuen Begleiter durch den Sommer. Dieses Jahr werden die bequemen Treter von einem ernsthaften Konkurrenten abgelöst. Man glaubt es kaum, aber: Die allseits bekannten Flip-Flops sind zurück an unseren Füßen. Und das nicht nur am Strand ...

It-Girls wie Kendall Jenner (26) und Bella Hadid (25) lieben den Sommerschuh-Klassiker. Und kombinieren ihn zu lässigen Vintage-Looks und stylischen Kleidern. Marken wie Versace, Coperni und Miu Miu haben Flip-Flops für die Sommer-Saison 2022 neu interpretiert und transportieren mit ihren Entwürfen zugleich Retro-Feeling und Glamour. Flip-Flops trägt man jetzt wie gesagt nicht mehr nur am Strand, sondern auch zur Party und gesellschaftlichen Events.

Extravagante Details statt Gummi

Besonders angesagt sind dieses Jahr Flip-Flops mit Plateau-Absatz, wie sie Kendall Jenner auf Instagram zu einem Sommerkleid kombiniert. Die stylische Alternative dazu sind Flip-Flops mit Kitten-Heel - also einem schmalen Mini-Absatz in der Höhe von drei bis fünf Zentimeter. Außerdem bestehen die für den Strand konzipierten Schuhe nicht mehr nur aus Gummisohle und schlichtem Zehensteg. Die Designer und Designerinnen haben dem Sommerschuh ein stylisches Update verpasst. Statt aus Gummi können Flip-Flops aus Leder gefertigt sein oder mit Details aus Pailletten oder Federn verziert sein.