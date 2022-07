Nach einer Coloration glänzt das Haar besonders schön. Doch innerhalb kurzer Zeit stumpft die Farbe ab und verblasst. Mit diesen Tipps hat man länger Freude an einer intensiven Haarfarbe.

Die Haarfarbe glänzt, strahlt und das Haar sieht gesund aus. Nach einem Friseurbesuch freut man sich oft über einen wunderschönen Look und eine neue Haarfarbe. Doch dann passiert innerhalb kürzester Zeit immer wieder das Gleiche: Die Farbe wird stumpf oder bekommt einen unschönen Grauschleier. Das gilt es zu beachten, damit die Haarfarbe nach dem Färben schön bleibt.

Mit kaltem Wasser waschen

Gefärbtes Haar sollte man am besten mit lauwarmem oder kaltem Wasser waschen. Kurz nach dem Haarefärben ist die Wassertemperatur für die Haarwäsche entscheidend. Jede Haarsträhne ist von einer Schuppenschicht umgeben. Diese sorgt dafür, dass die Farbe in der Haarstruktur bleibt. Zu heißes Wasser kann bewirken, dass sich die Schuppenschicht öffnet und sich die frische Farbe frühzeitig löst.

Haare weniger oft waschen

Viele Experten empfehlen, das Haar nach der Farbbehandlung für 24 bis 48 Stunden nicht zu shampoonieren. Damit sich die Farbpigmente richtig im Haar festsetzen können. Die Haare sollten daher kurz nach dem Färben nicht zu oft gewaschen werden. Umso intensiver und auffälliger die neue Haarfarbe ist, desto weniger oft sollte eine Haarwäsche durchgeführt werden. Statt das Haar jeden Tag zu waschen, sollte die Haarwäsche nach dem Friseur-Besuch auf einmal pro Woche reduziert werden. Generell ist es für gesundes Haar besser, nicht zu oft gewaschen zu werden. Für die Abstände zwischen den Haarwäschen kann gerne auf Trockenshampoo zurückgegriffen werden.

Die richtigen Pflege-Produkte verwenden

Auch das falsche Shampoo oder der falsche Conditioner können dafür sorgen, dass die neue Haarfarbe schneller verbleicht oder stumpf wird. Damit die Farbe möglichst lange ihren Glanz behält, benötigt das Haar intensive Pflege. Am besten eignen sich Pflege-Produkte, die speziell für coloriertes Haar entwickelt wurden und reichhaltige natürliche Extrakte enthalten, die das Haar vor Feuchtigkeitsverlust schützen. Ein Conditioner sorgt dafür, dass die Haarstruktur besser versiegelt wird.

Wer seiner Frisur zusätzlich etwas Gutes tun möchte, kann außerdem einmal pro Woche eine Haarkur auftragen. Beim Kauf der Styling- und Pflegeprodukte für gefärbtes Haar ist es wichtig, darauf zu achten, dass keine Silikone enthalten sind. Dadurch kann keine Feuchtigkeit mehr ins Haar dringen und die Struktur wird spröde.

Coloriertes Haar lufttrocknen lassen

Nach dem Waschen sollte das Haar auf keinen Fall mit dem Handtuch trocken gerubbelt werden. Das raut die beanspruchte Haarstruktur nur weiter auf. Stattdessen sollte man das frisch colorierte Haar sanft mit dem Handtuch trocken drücken und wenn möglich anschließend lufttrocknen lassen. Auf Föhn, Glätteisen und Lockenstab sollte man erstmal verzichten.

Spezieller Sommer-Tipp

Ein weiterer Haarpflege-Tipp speziell für den Sommer: Bei frisch coloriertem Haar sollte man unbedingt auf zu starke Sonneneinstrahlung verzichten. Die UV-Strahlung greift die Haarstruktur an und lässt die Farbe ausbleichen. Außerdem sollte man zu viel Salz- und Chlorwasser-Kontakt vermeiden. Auch das greift die Haaroberfläche an und sorgt für vorschnellen Glanz-Verlust. Im Urlaub nach einem Badetag im Meer oder Pool das Haar am besten immer gründlich mit kaltem Wasser auswaschen.