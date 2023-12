Das jährliche Silvesterfeuerwerk fasziniert viele, ist jedoch für Tiere und die Umwelt belastend. Diese umweltfreundlichen Alternativen sorgen für ein ebenso funkelndes Silvestererlebnis - ganz ohne schlechtes Gewissen.

Feuerwerkskörper bereiten vielen Menschen Freude. Dennoch haben sie negative Auswirkungen auf Tiere und die Umwelt. "In der Silvesternacht steigt die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub explosionsartig an", warnt auch das deutsche Umweltbundesamt (UBA). Der Grund sind die in traditionellen Feuerwerkskörpern enthaltenen Chemikalien, die in die Luft freigesetzt werden und in Boden und Grundwasser gelangen können. Der ohrenbetäubende Lärm kann zudem bei Tieren Panik und Stress auslösen und im schlimmsten Fall sogar zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

Nachhaltigere Alternativen bieten die Möglichkeit, das neue Jahr ebenso funkelnd zu begrüßen und die schädlichen Auswirkungen zu reduzieren:

Lichtprojektionen

Einige Menschen schauen mittlerweile zum Jahreswechsel ohnehin lieber nur in den Himmel, statt selbst auf die Knallerei zu setzen. Einfache Lichtprojektionen lassen sich bereits auf dem eigenen Grundstück im Freien installieren oder sorgen in der Wohnung für festliche Stimmung. In Alpenregionen, an Küsten oder in größeren Städten werden zudem immer häufiger Lasershows angeboten, die das neue Jahr stimmungsvoll begrüßen. Diese Licht-Shows bieten beeindruckende visuelle Effekte, die den Himmel in allen Farben erleuchten lassen, ohne die Umwelt zu belasten oder Tiere zu verschrecken.

LED-Leuchtmittel

Leicht und farbenfroh können LED-Ballons eingesetzt werden, ohne Lärm oder Umweltbelastungen zu verursachen. Diese Ballons können in ganz unterschiedlichen Farben beleuchtet werden und sorgen für ein festliches Ambiente, mit denen sich das eigene Grundstück oder die Wohnung schmücken lassen. Zusätzlich bieten kleinere Hand-LED-Leuchtmittel, wie blinkende Leuchtstäbe auch eine gute Alternative zu traditionellen Wunderkerzen - die dann sogar jedes Jahr aufs Neue zum Einsatz kommen können.

Tischfeuerwerk

Tischfeuerwerk eignet sich ideal fürs Silvesterfest. Diese kleinen, sicheren Feuerwerke können auf Tischen platziert werden und erzeugen funkelnde Effekte, ohne dabei größeren Lärm zu verursachen oder die Umwelt zu belasten. Zum Beispiel kann eine kleine sprühende Fontäne am Flaschenhals eines Getränks befestigt werden, die ganz ohne Krach auskommt. Eine weitere Variante funktioniert mit Konfetti: Konfettikanonen sorgen für einen farbenfrohen und festlichen Knalleffekt. Einige Hersteller bieten zudem auch umweltfreundliches Tischfeuerwerk aus recyceltem Altpapier an.

Ökologisches Feuerwerk

Wer hingegen nicht ohne das Knallen von Feuerwerkskörpern auskommt, sollte auf ökologisches Feuerwerk setzen. Einige Hersteller entwickeln dafür sogenannte "grüne" Produkte, die oft klimaneutraler, plastikfrei und umweltfreundlicher sind. Beim Kauf sollte man auf entsprechende Kennzeichnungen achten, wie etwa einer kompostierbaren Verpackung. Einige Hersteller garantieren sogar ein geräuscharmes Silvestererlebnis: NICO Europe kennzeichnet Produkte mit einem "Geräusch reduziert"-Siegel, die bei Feuerwerkskörpern der Kategorie F2 eine Lautstärke unter den europäischen Vorgaben von 120 dB(A) in acht Metern Entfernung garantiert.