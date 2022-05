Für ihren Abschlussball hat Leni Klum offenbar den Kleiderschrank von Mama Heidi Klum unter die Lupe genommen. Das Nachwuchsmodel ist fündig geworden.

Leni Klum (18) hat sich für ihren Abschlussball in ein ganz besonderes Kleid geworfen. Das Nachwuchsmodel zeigt sich auf Instagram in einem kleinen Schwarzen, das offenbar Mama Heidi Klum (48) gehört hat. "Prom Night in Mamas Kleid", schreibt die 18-Jährige zu mehreren Fotos von sich.

Auf den Bildern posiert sie in dem schlichten, trägerlosen Seidenkleid. Ihre brünetten Haare stylte Leni zu leichten Wellen. Ihre Augenpartie betonte sie mit schwarzer Mascara, ihre Lippen mit einem Nude-Ton. Als Accessoires wählte das Model eine mit Diamanten besetzte Handtasche sowie eine dazu passende Kette.

Süße Kommentare

In den Kommentaren erntete Leni zahlreiche Komplimente für ihren Look. Mama Heidi Klum hinterlässt ein Herz-Emoji. Entertainer Riccardo Simonetti (29) schreibt: "Absolut umwerfend." Klums Haar- und Make-up-Stylistin Linda Hay kommentiert: "Wunderschön!!!"