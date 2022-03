Schönheit ist völlig individuell

Was ist beim Thema Schönheit schon ideal? Oder besser gesagt: Geht es überhaupt darum, einem Idealmaß zu entsprechen? Warum nehmen wir uns nicht so an wie wir sind? Mit Makeln wie Dehnungsstreifen und Fettpölsterchen, mit all den Abweichungen vom „Ideal“, die uns aber das schenken, was wichtig ist: Individualität. Body Positivity hat das zum Glück etwas populärer gemacht. Weg vom Ideal, hin zum Normalen.

Sich nicht von Unsicherheiten beherrschen lassen

Dass das ziemlich attraktiv sein kann, zeigen uns im März einmal mehr fünf Instagrammerinnen. Dazu gehört beispielsweise Casey Brown, die mit ihren Posts immer wieder daran erinnert, dass man sich selbst etwas Liebe schenken sollte. Die Plus-Size-Bloggerin trägt, worin sie sich wohl fühlt und lässt sich nicht von ihren Unsicherheiten beherrschen. Vor allem nimmt sie ihre Follower mit bei ihrer eigenen Reise zu noch mehr Selbstbewusstsein.

Von der Fitness-Queen zur Body-Positivity-Verfechterin

Guter Stil und große Größen schließen sich keineswegs aus. Im Gegenteil. Bloggerin Anna Kova lebt das nicht nur, sie hat auch ihre eigene fair produzierte Modekollektion an den Start gebracht. Für Body Positivity macht sich außerdem noch Jules mit ihrem Account „Jules SchönWild“ stark. Sie hat unter anderem die Kampagne #RespectMySize mitbegründet und sich so gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihres Gewichts stark gemacht.

Und neben Maren Kissing, die als Plus-Size-Model erfolgreich ist und in ihren Posts immer wieder Selbstliebe thematisiert, ist schließlich noch Fitness-Queen Sophia Thiel inzwischen eine große Verfechterin von Body Positvity. Früher hat sie genaustens auf ihre Ernährung und einen perfekt durchtrainierten Körper geachtet. Dann zog sie sich zwei Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und zeigt nun ihren veränderten Körper, mehr Lebensfreude und bekennt sich zur Selbstliebe jenseits von falschen Schönheitsidealen.