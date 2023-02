Seit einigen Jahren erfreut sich einen Tag vor dem Valentinstag der Galentine's Day immer größerer Beliebtheit. Was es damit auf sich hat, wie er sich am besten feiern lässt - und warum auch Männer zum "Freundinnen-Tag" eingeladen sind.

Seit einigen Jahren wird dem Valentinstag große Konkurrenz gemacht - vom Galentine's Day am 13. Februar. Der "Freundinnen-Tag" feiert 24 Stunden vor dem "Tag der Liebe" die Freundschaft. Damit ist er nicht nur weitaus inklusiver ist als der in dieser Hinsicht doch recht hochnäsige Pärchentag, sondern sehr oft auch viel lustiger.

Den Galentine's Day haben wir der fiktiven Serienfigur Leslie Knope (Amy Poehler, 51) zu verdanken, die ihn in der Serie "Parks and Recreation" begeht. Der Name leitet sich vom englischen Wort "Gal" ab, das einen weiblichen Kumpel bezeichnet. Das Prinzip ist so einfach wie einleuchtend: Knope zelebriert die Freundschaft zu ihren Freundinnen an dem Tag im selben Maße wie Pärchen ihre Beziehung einen Tag später feiern.

Der Galentine's Day ist in der Realität angekommen

Zu Recht wurde die Idee der Serienmacher auch in der echten Welt schnell übernommen. Mittlerweile hat sich der Galentine's Day mit eigenen Postkarten und Events in der Realität verankert. Die Frage ist eigentlich, warum erst eine Serienfigur auf die Idee gekommen ist: Wieso sollte man die platonische Liebe nicht genauso würdigen wie die romantische? Höchste Zeit also, auf den Zug aufzuspringen! Wer Wert auf Tradition legt, sollte sich am klassischen Ablauf der Erfinderin für diesen besonderen Freundschaftstag orientieren. Und der läuft wie folgt ab:

Anstoßen auf die Freundschaft

Wie an jedem Tag, an dem es etwas zu feiern gibt, wird auch am Galentine's Day zusammen angestoßen: auf die Freundschaft, das Leben und die vielen Enttäuschungen, die man sich erspart hat, weil man eben nicht zusammen, sondern befreundet ist!

Hierfür bietet sich zum Beispiel der "Bacardí Fiery Red" an, der nicht nur hübsch pink, sondern auch ordentlich spicy ist. Dafür treffen sich 35 ml Bacardí Spiced, 10 ml Himbeersirup und 50 ml warmer Apfelsaft in einem Glas. Obendrauf gibt es 25 ml gefloatete Sahne und etwas geriebene Muskatnuss.

Für den besonderen flüssigen Kick braucht es aber natürlich keinen Alkohol, Stichwort Mocktail! Der "Cranberry Fizz" etwa vereint 90 ml Ginger Ale, 40 ml Apfelsaft und 40 ml Cranberrysaft mit einem Spritzer Zitrone. Dazu Eiswürfel und ein leckerer Zucker-Zimt-Rand - und Cheers!

Waffel Ice Cream Sandwich zur Feier des Tages

Als nächstes auf dem Tagesplan des klassischen Galentine's Day stehen Waffeln. Und auch hier halten wir uns an die Feiertagsregel, die da lautet: je mehr, desto besser. Wie wäre es daher nicht nur mit einer normalen Puderzucker-Waffel - sondern mit einem Waffel Ice Cream Sandwich? Dafür platziert man zwischen zwei fluffigen Waffeln cremiges Vanilleeis, garniert das Ganze mit Sahne, gießt Schokosoße darüber und bestreut das Ganze mit frischen Beeren.

Der wichtigste Teil: Die Komplimenten-Dusche

Nachdem Hunger und Durst gestillt sind, gibt es natürlich auch noch Geschenke! Damit es kein neuer Konsumterror-Tag wird, bei dem sich nun auch noch Freundinnen einmal im Jahr gegenseitig unter Druck setzen, ist eine vorher getroffene Regelung sinnvoll, zum Beispiel, dass kein Geschenk mehr als zehn Euro wert sein darf.

Noch schöner ist aber die Idee von Serienfigur Leslie: Sie schreibt ihren Freundinnen in ausführlichen Briefen, was sie an ihnen besonders toll findet. Eine super Aktion, die man direkt zusammen an einem Tisch machen und sich dann gegenseitig vorlesen kann. Denn so eine Komplimenten-Dusche hört jede(r) gerne und festigt Freundschaften durch die gegenseitige Wertschätzung noch zusätzlich.

Und nur um das klarzustellen: Auch wenn sich der Name des Galentine's Day von der weiblichen Form des Kumpels ableitet, sind Männer natürlich mitgemeint! Schließlich ist jede Freundschaft eine Party wert, ob nun zwischen Frauen, Männern oder Männern und Frauen.