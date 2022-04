Bei den Grammy Awards legten sich die Stars auch modisch ins Zeug. Mit der Signalfarbe Pink lenkten nicht nur Chrissy Teigen und Justin Bieber die Aufmerksamkeit auf sich.

Bei den Grammy Awards am Sonntag ins Las Vegas gab es neben den musikalischen Gewinnern auch einen farblichen. Viele Stars setzten auf die Signalfarbe Pink.

Glamouröser Auftritt von Chrissy Teigen

Model und Kochbuchautorin Chrissy Teigen (36) erschien in einem ausladenden Prinzessinnentraumkleid auf dem roten Teppich. Da wurde ihr Superstar-Ehemann, Musiker John Legend (43), in seinem schlichten und komplett schwarzen Outfit fast schon zum Accessoire degradiert.

Das trägerlose Ballkleid von Nicole + Felicia Couture in Pink mit einem aufgefächerten, gerüschten Mieder, einem dramatischen Rockteil sowie einer langen Schleppe war einer der Hingucker des Abends. Um den Glam-Faktor noch zu erhöhen, trug Teigen funkelnde Diamant-Ohrringe, die dank ihrer Hochsteckfrisur voll zur Geltung kamen.

Schräger Auftritt von Justin Bieber

Der kanadische Musiker Justin Bieber (28) und seine Ehefrau Hailey Bieber (25) sorgten nicht nur mit einem innigen Kuss auf dem roten Teppich für einen romantischen Moment. Auch ihre Outfits zogen die Aufmerksamkeit auf sich.

Justin Bieber präsentierte einen übertriebenen grauen Oversize-Anzug von Balenciaga, zu dem er Monster-Crocs und eine pinkfarbene Mütze kombinierte. Im Gegensatz dazu erschien Model Hailey in einem schlichten, trägerlosen cremefarbenen Kleid.

Weitere Pink-Promis

Grammy-Laudator Billy Porter (52) setzte ebenfalls auf die grelle Farbe. Er trug ein pinkes Outfit, bestehend aus Hose und elegantem Rüschen-Top, das in ein Cape überging, von Valentino.

Auch US-Rapperin Saweetie (28) erschien in einer pinken Valentino-Robe. Der Ballkleid-Rock und das BH-Top kombinierte sie zu langen, passenden Handschuhen.

Der Fünfte im Pink-Bunde war Musiker Travis Barker (46), der mit seiner Verlobten Kourtney Kardashian (42) zu der renommierten Veranstaltung in der grellen Farbe kam. In seinem Fall war es ein pinker Oversize-Mantel, der einen starken Kontrast zu dem sonst in Schwarz gekleideten Paar markierte.