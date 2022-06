Die Haut ist unser größtes Sinnesorgan und braucht besonders intensive Pflege. Doch wie viel ist wirklich nötig? Sollten wir die Produkte unserem Alter angleichen und müssen alle Tuben und Tiegel von der gleichen Marke sein? Hier die hartnäckigsten Irrtümer:

Mythos: Das Alter bestimmt die Pflegeprodukte



Nur weil man 18 Jahre alt ist, heißt das nicht, dass man zu Produkten für "jugendliche Haut" greifen muss, genauso wenig wie Produkte für reife Haut für alle Frauen über 50 Jahre gleichermaßen gut geeignet sind. In der Realität gibt es trockene, empfindliche und fettige Hauttypen in jeder Altersklasse. Deshalb ist es wichtig, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten und die Pflege individuell abzustimmen. Frauen ab 30 sollten es vermeiden, mit zu vielen Anti-Aging-Wirkstoffen der Faltenbildung entgegenzuwirken. Das kann die Haut unnötig reizen. Mythos: Einer Marke treu bleiben



Alle Produkte einer Pflege-Reihe zu kaufen, damit die einzelnen Schritte am effektivsten wirken, ist nicht der Schlüssel zur perfekten Haut, sondern vor allem eine Marketingstrategie. Bis man die passende Hautpflege für sich entdeckt hat, ist es ein langer Weg. Doch nur durch Ausprobieren lassen sich die besten Produkte für die spezifischen Bedürfnisse der Haut finden. Weil es Ihnen das Gesichtswasser einer Marke angetan hat, muss das nicht automatisch bedeuten, dass auch die dazugehörige Nachtpflege das Richtige für Sie ist. Mythos: Pflegeprodukte häufig wechseln



Die Pflege-Routine regelmäßig zu ändern, damit sich kein Gewöhnungseffekt einstellt, ist ebenfalls ein Irrglaube. Der Grundgedanke dahinter mag teilweise stimmen: Man nimmt mit der Zeit tatsächlich keine außergewöhnlich positiven Veränderungen der Haut mehr wahr. Das ist aber ein gutes Zeichen: Die Haut ist an einem Punkt angelangt, an dem sie gesünder ist und nicht mehr so extrem viel Pflege wie am Anfang benötigt. So lange also keine Unverträglichkeiten auftauchen, kann und sollte man seinen Lieblingsprodukten treu bleiben. Mythos: Von Dermatologen empfohlen



Theoretisch kann alles von Dermatologen und Ärzten empfohlen werden und nur weil sich eine Marke dazu entschließt, ihre Produkte mit dieser Behauptung zu kennzeichnen, heißt das nicht, dass diese besser sind als herkömmliche Drogerie-Produkte. Im Grunde sagen solche Claims (ebenso wie "mit neuer, verbesserter Formel") nicht viel aus und werden lediglich für Wettbewerbsvorteile instrumentalisiert. Deshalb ist es ratsam, sich selbst in Sachen Inhaltsstoffe und deren Wirkung zu informieren und die eigenen Hautbedürfnisse zu kennen, anstatt sich blind auf willkürliche Versprechen zu verlassen.

Glauben Sie bei Ihrer Hautpflege also nicht alles, was in der Werbung erzählt wird und verlassen Sie sich auf Ihr Gefühl.