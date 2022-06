Unterwäsche war hier offenbar überflüssig: Mit ihrer freizügigen Paillettenrobe war Heidi Klum bei der Party von Dolce & Gabbana in Los Angeles zweifellos der Blickfang des Abends.

Gewagter Look in Hollywood: Heidi Klum (49) hatte am Donnerstagabend offenbar Lust auf reichlich Glamour, als sie die Gala vom Luxuslabel Dolce & Gabbana in Los Angeles besucht hat. Das Model warf sich in ein hautenges Paillettenkleid in Silber, das durch seine Cut-Outs an Dekolleté und Bauch viel nackte Haut zeigt - Unterwäsche Fehlanzeige!

Dazu kombinierte Klum ein paar ebenfalls silberne Sandalen mit hohem Absatz sowie eine dazu passende Clutch. Ihre blonden Haare stylte sie zu leichten Wellen und ließ sie sich im Seitenscheitel über die Schultern fallen. Beim Make-up legte sie mit Glitzerlidschatten den Fokus auf ihre Augen. Zudem trug sie einen nudefarbenen Nagellack.