Fit bleiben und dabei das Budget im Auge behalten? Von Outdoor-Laufgruppen über Sportvereine bis zu Fitness-Apps: Das sind die besten Alternativen zum teuren Fitnessstudio-Abo.

Ob als Neujahrsvorhaben oder Vorbereitung auf den Sommer: In der ersten Jahreshälfte steigt bei vielen das Interesse an mehr Bewegung. Fitnessstudios sind dann oft die erste Anlaufstelle - doch die sind meistens teuer. Besonders mit Blick auf die Energiekrise und Inflation liegt eine Mitgliedschaft im Gym bei vielen Menschen nicht im Budget. Das bedeutet aber nicht, dass man auf körperliche Fitness verzichten muss: Es gibt viele Möglichkeiten, fit zu bleiben, ohne ein Vermögen auszugeben.

An der frischen Luft

Sich an der frischen Luft zu bewegen, kostet keinen Cent. Eine Option ist das Joggen oder Nordic Walking. Wer nicht alleine sein will, kann sich einer Laufgruppe anschließen. Auch das Schwimmen in öffentlichen Gewässern ist meistens kostenlos. Zudem gibt es in vielen städtischen Parks öffentliche Tischtennisplatten, Basketballplätze und sogar Outdoor-Gyms, deren Nutzung kostenlos ist. Vielerorts gibt es auch kostenlose Initiativen für Outdoor-Sport, etwa Yoga oder andere Gruppen-Workouts.

Kostenlose Angebote in Sportvereinen

Aber auch Indoor-Sport muss nichts kosten. Viele Sportvereine bieten kostenlose Aktivitäten an. Eine Übersicht über die Vereine mit kostenlosen Sportangeboten in der Nähe gibt es bei den Sportämtern der Stadt oder Kommune oder bei der Initiative "VereinsLeben". Sportarten wie Handball, Fußball, Leichtathletik oder Gruppen-Kurse wie Yoga und Pilates gibt es oft kostenlos oder für einen kleinen Mitgliedsbeitrag.

Fitness-Apps oder Online-Videos

Inzwischen gibt es auch online zahlreiche kostenlose Sportangebote, die man ganz einfach zu Hause nutzen kann. Plattformen wie YouTube bieten endlos viele Fitness-Videos - von Yoga bis hin zu HIIT-Workouts. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl kostenloser Fitness-Apps oder -Webseiten, mit denen man teilweise sogar ein personalisiertes Trainingsprogramm erstellen kann.