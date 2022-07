Nicole Kidman hat die Blicke bei der Paris Fashion Week mit einem auffälligen Accessoire auf sich gezogen. Hat sie sich dabei Inspiration von Kim Kardashian geholt? Der TV-Star trug die extravagante Sonnenbrille im vergangenen Jahr zu unterschiedlichen Anlässen.

Nicole Kidman (55) hat bei der Paris Fashion Week mit einem besonderen Accessoire auf sich aufmerksam gemacht. Die Schauspielerin wurde am Dienstag (5. Juli) mit einer extravaganten Sonnenbrille von Balenciaga fotografiert, die sie zu einem engen, schwarzen Langarmshirt und einer weiten, hellen Jeans kombinierte.

Die Bilder entstanden, als Kidman gerade eine Balenciaga-Anprobe verließ. Mit ihrem Look erinnerte die Oscarpreisträgerin an Superhelden wie Batgirl oder auch Spider-Man. Hat sie sich bei ihrem Accessoire Inspiration von einem anderen Superstar geholt? Kim Kardashian (41) trug die bizarre Sonnenbrille im vergangenen Jahr gleich zu mehreren Anlässen.

Kim Kardashian trug 2021 die gleiche Sonnenbrille in New York City

So kombinierte die 41-Jährige das Accessoire zu mehreren schwarzen Outfits, als sie 2021 in New York City unterwegs war. Anfang November etwa trug der Reality-TV-Star einen schwarzen Overall, dazu eine silbern glitzernde Clutch, schwarze Handschuhe - und die Balenciaga-Sonnenbrille in Schleifenform.