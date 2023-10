Beim Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann gab es nicht nur sportlich Grund zum Jubeln. Mit einem auffallenden Holzfällerhemd sorgte er auch modisch für Furore. Das Hemd soll nun für den guten Zweck versteigert werden.

Das Debüt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann (36) war rundum gelungen. Nicht nur seine DFB-Elf konnte beim 3:1-Sieg gegen die USA in Hartford überzeugen, sondern auch das moderne Outfit des ehemaligen Bayern-Coaches. An der Seitenlinie trug er ein auffallendes, nicht zugeknöpftes Oversize-Holzfällerhemd in hellblauen Farben, darunter ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Das Hemd kommt jetzt sogar für den guten Zweck unter den Hammer, wie Nagelsmann selbst bekannt gab.

Im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung sagte er: "Ich ziehe es nicht nochmal an, weil ich mich bereit erklärt habe, es für einen guten Zweck zu versteigern." Das Hemd soll für den RTL-Spendenmarathon zur Verfügung gestellt werden. Beim Spiel gegen Mexiko (Mittwoch, den 18. Oktober, 2 Uhr) wird Nagelsmann also ein neues Outfit tragen. Generell war ihm der Hype um seinen Look aber offenbar nicht ganz recht: "Es wurde etwas zu viel Tamtam darum gemacht."

Das kostet das Flanell-Hemd von Julian Nagelsmann

Schon kurz nach dem Abpfiff war das Holzfällerhemd Thema bei den Interviews. Nagelsmann bekam von den Journalisten vor Ort viel Lob: "Mir hat es auch gefallen, deswegen habe ich es angezogen, danke", kommentierte er selbst sein Outfit. Es sei eine gute Idee des Ausstatters gewesen. Sogar sein Spieler Thomas Müller (34) gab darauf angesprochen ein Kommentar ab. Auch er würde solch ein Hemd jederzeit tragen, er habe sogar "mehrere davon im Schrank".

Sturmpartner Niclas Füllkrug (30) umging die Frage nach dem Look seines Chefs beim DFB geschickt und sagte nur, dass er Nagelsmann nicht nach seiner Kleidung beurteilen wolle. Sogar der gegnerische Trainer Gregg Berhalter (50), in Deutschland aufgrund seiner langjährigen Stationen bei Energie Cottbus und dem TSV 1860 München kein Unbekannter, musste sich eine Frage zum Outfit seines Gegenübers stellen lassen. Seine Antwort: "Sein Outfit. Oh, mein Gott."

Das karierte Flanell-Hemd von Julian Nagelsmann entstammt einer Kollektion des offiziellen DFB-Fashion-Partners Van Laack und ist für 309,95 Euro zu haben.