Jennifer Garner sorgte auf der Premiere ihres neuen Films "The Adam Project" in New York für jede Menge Blitzlichtgewitter. Die Schauspielerin begeisterte mit einem glamourösen Auftritt.

Jennifer Garner (49) war auf der Premiere ihres neuen Films "The Adam Project" in New York ein echter Hingucker. Die Schauspielerin begeisterte in einem langen schwarzen Kleid mit hohem Beinschlitz. Ihre durchtrainierten Arme und Schultern kamen durch das Neckholder-Dress besonders gut zur Geltung.

Dazu kombinierte die Ex-Frau von Hollywood-Star Ben Affleck (49) schwarze High Heels mit Silberkettchen sowie Diamantohrringe, ein Armband und einen Ring. Ihre Haare trug Garner hochgesteckt.

"The Adam Project" startet am 11. März

"The Adam Project" ist ab dem 11. März bei Netflix zu sehen. In dem Science-Fiction-Film muss sich ein zeitreisender Pilot (Ryan Reynolds, 45) mit seinem jüngeren Ich (Walker Scobell, 13) und seinem verstorbenen Vater (Mark Ruffalo, 54) zusammentun, um die Zukunft zu retten. Garner spielt in dem Film Adams Mutter. Regisseur des Actionstreifens ist Shawn Levy (53). Für den Film stand Garner das erste Mal seit ihrem gemeinsamen Überraschungshit "30 über Nacht" (2004) wieder mit Ruffalo vor der Kamera.