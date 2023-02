Kate Hudson hat am Freitag bei den Hollywood Critics Association Awards in einer Satinrobe samt Cut-out und glitzernden Fransen alle Blicke auf sich gezogen.

Kate Hudson (43) legte am Freitag (24. Februar) bei den Hollywood Critics Association Awards in Beverly Hills einen stylischen Auftritt hin. Die Schauspielerin trug ein roséfarbenes, bodenlanges Satinkleid, das mit einem größeren Cut-out am Bauch ihre Figur perfekt zur Geltung brachte. Zum besonderen Blickfang wurden zudem Raffungen, die Taille und Brust umspielten, und orangefarbene Glitzer-Fransen, die den oberen Teil des Cut-outs zierten.

"Glass Onion"-Star setzt auf funkelnde Details

Ebenso glitzerten Hudsons Statement-Ohrhänger, die sie zu dem Kurzarm-Kleid mit Rollkragen kombinierte. Um den Fokus auf dem Kleid zu lassen, verzichtete sie ansonsten auf Accessoires. Ihre Haare hatte sich die 43-Jährige zum Mittelscheitel zurückgesteckt, lediglich ein paar offene Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Um ihren glamourösen Look zu komplettieren, setzte Hudson beim Make-up auf Glitzer-Lidschatten, rosafarbenen Gloss, intensives Rouge und etwas Mascara.

Der Netflix-Film "Glass Onion: A Knives Out Mystery", in dem Hudson die Figur der Birdie spielt, hatte insgesamt fünf Nominierungen bei den Awards erhalten und konnte zwei Preise abräumen, darunter die Auszeichnung für die "Beste Komödie".