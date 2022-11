Die australische Schauspielerin Rebel Wilson hat kürzlich ihre eigene Modekollektion auf den Markt gebracht. Fans werfen ihr nun vor, keine Plus-Size-Größen anzubieten.

Rebel Wilson (42) hat gemeinsam mit ihrer Partnerin Ramona Agruma ihre eigene Modekollektion kreiert. Die Loungewear-Teile von "R&R Club" seien "perfekt für die Weihnachtszeit", erklärte Wilson in einem Instagram-Clip von Anfang November. Das Video zeigt die Schauspielerin in einem weißen Hoodie der Marke. Die Kollektion kann jedoch aus einem bestimmten Grund nicht bei allen Fans punkten.

Keine Mode für jede Größe

"Ich verstehe nicht, wie jemand, der den größten Teil seiner Karriere und seines Lebens Plus Size war, der weiß, wie schwer es ist, Kleidung zu kaufen, eine Marke herausbringen kann, die nur bis XL reicht", kritisiert eine TikTok-Userin die mangelnde Auswahl an Größen bei Wilsons Kollektion. "Das größte Argument der Leute dafür ist immer: 'Oh, es ist so teuer, so viele Größen anzubieten.' Aber es ist Rebel Wilson. Sie hat Geld."

Für ihre Kritik bekommt die Nutzerin viel Zuspruch. "Es ist so enttäuschend, wenn du etwas siehst, dass du liebst, und dann haben sie es nicht in deiner Größe!", lautet ein Kommentar unter dem Video. Eine weitere Userin merkt an: "Sie hatte früher eine sehr erfolgreiche Plus-Size-Linie, weil sie genau wusste, wie schwer es war. Es ist doppelt enttäuschend, dass sie es jetzt nicht mehr berücksichtigt." Damit spricht sie Wilsons Plus-Size-Modelinie Rebel Wilson x Angels an, die sie 2017 auf den Markt gebracht hatte. Die 42-Jährige ernannte 2020 zu ihrem "Gesundheitsjahr" und nahm mehr als 30 Kilo ab.

Rebel Wilson lebt in einer Beziehung mit der Unternehmerin Ramona Agruma. Ihre Liebe machte die Schauspielerin im Juni 2022 öffentlich. Anfang November hat sie via Instagram bekannt gegeben, dass sie Mutter geworden ist. Ihre Tochter ist über eine Leihmutter auf die Welt gekommen.