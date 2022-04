Das Outfit von Billie Eilish bei den 94. Oscars sorgte bei einem Influencer für Unkenrufe - und denen hat der Star nun maximal schlagfertig gekontert.

Seit vergangenem Wochenende ist Sängerin Billie Eilish (20) stolze Oscarpreisträgerin. Den Goldjungen erhielt sie gemeinsam mit ihrem Bruder für den "Bond"-Song "No Time To Die". Zumindest in den Augen eines Influencers soll der 20-jährige Superstar bei der 94. Ausgabe der Academy Awards aber keine gute Figur gemacht haben. Mit dem Satz "Ich habe genug von deinem Scheiß" platzierte der Influencer Eilishs auffälliges Gucci-Outfit vom vergangenen Sonntag auf seine persönlichen Flop-Liste. Die Reaktion der Musikerin? Gewohnt lässig - und vom stillen Örtchen aus!

Auf seinem offiziellen TikTok-Account veröffentlichte der Star ein Video von sich, das zeigt, was Eilish von der Kritik hält. "Ich hatte noch NICHT genug von meinem Scheiß", schrieb die Sängerin in der Video-Beschreibung. Als Beleg schwenkt sie die Kamera, sodass sie mit heruntergelassener Hose auf dem Klo zu sehen ist. Als Extra dann noch der erhobene Stinkefinger - deutlicher kann Billie Eilish wohl nicht mehr machen, woran ihr die Kritik vorbeigeht...