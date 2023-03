In Köln feierte der Film "Manta Manta - Zwoter Teil" Premiere. Mit dabei war auch Schauspielerin Luna Schweiger, die mit ihrem Outfit für Aufsehen sorgte.

Schauspielerin Luna Schweiger (26) hat für die Premiere von "Manta Manta - Zwoter Teil" in Köln ein besonderes Outfit gewählt. Die Tochter von Filmstar und Regisseur Til Schweiger (59) erschien zu dem Event in einer schwarzen Trägerhose im High-Waist-Stil. Auf ein Oberteil hatte die 26-Jährige verzichtet, die Träger der Hose verdeckten das Nötigste.

Ihre langen, blonden Haare trug Luna Schweiger offen und mit Mittelscheitel. Darunter kamen elegante Hängeohrringe zum Vorschein. Dunkles Augen-Make-up und glänzender Lidschatten rundeten ihren Look ab.

Zu den Stars, die die Premiere ebenfalls besuchten, gehörten Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller Til Schweiger, Tina Ruland (56), Michael Kessler (55), Tim Oliver Schultz (34) sowie unter anderem Nilam Farooq (33), Wotan Wilke Möhring (55) und Axel Stein (41). Tuning-Legende Jean Pierre "JP" Kraemer (42) und Fußballstar Lukas Podolski (37), die beide einen Cameo-Auftritt im Film haben, oder Evelyn Burdecki (34) wurden ebenfalls auf dem roten Teppich bejubelt. Dort parkte auch der blau-gelbe Opel Manta B.

Kinostart ist am 30. März

"Manta Manta - Zwoter Teil" kommt am 30. März in die Kinos. Die Actionkomödie ist die Fortsetzung von "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991. Bertie ( Til Schweiger) hat schon vor einiger Zeit seine Rennfahrerkarriere an den Nagel gehängt und betreibt mehr schlecht als recht eine Autowerkstatt und eine angeschlossene Kart-Bahn.

Als er mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit Zwangsversteigerung des Grundstückes droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegerprämie beim anstehenden großen 90er-Jahre Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme auf einen Schlag lösen. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt: Einen Monat hat er Zeit, um aus seinem alten Opel ein Geschoss aus alten Manta-Tagen zu machen. Als dann noch Ex-Frau Uschi ( Tina Ruland) plötzlich in Berties Leben tritt, mit der Bitte, sich um den gemeinsamen Sohn Daniel ( Tim Oliver Schultz) zu kümmern, ist der Chaos-Monat komplett.