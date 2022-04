Rockig, wild und begehrt - wie sein Namensgeber. Nicht nur Miley Cyrus ist ein Fan des "Jagger". So wird die Retro-Frisur geschnitten und gestylt.

Seine Stimme und Tanzeinlagen sind einzigartig. Wesentlich einfacher zu imitieren ist hingegen Mick Jaggers (78) Frisur. Musikerkollegin Miley Cyrus (29) beweist gerade, wie schick die Haarpracht sein kann.

Als Vorbild für den "Look like Jagger" dient der Haarschnitt des Rolling-Stones-Frontmanns in den 1970er-Jahren. Damals trug Mick Jagger seine schulterlangen Haare durchgestuft mit Pony. Auch die Trend-Frisur 2022 zeichnet sich dadurch aus.

Wie wird der "Jagger-Cut" geschnitten und gepflegt?

Das Hauptmerkmal des "Jagger" sind seine extremen Stufen. Das Haar bleibt im Nacken am längsten und wird gegen vorne zunehmend kürzer, bis es schließlich in einen Pony übergeht. Die Frontpartie rahmt das Gesicht ein und macht den Look aus. Um sich vom klassisch braven Stufenschnitt zu unterscheiden, sollte sie nicht zu regelmäßig geschnitten werden.

Einmal in Form gebracht, ist die Frisur - im Gegensatz zu manchem Rockstar - äußerst anspruchslos. Zum Stylen etwas Volumenmousse einarbeiten und das Haar leicht anföhnen. Seine natürliche Struktur sollte dabei aber erhalten bleiben. Wer mag, verstärkt sie mithilfe eines Salzwasser- oder Textursprays.

Da Spliss beim frizzigen Stufenschnitt schneller erkennbar ist, empfiehlt sich zudem, die Spitzen mit Haaröl zu pflegen und regelmäßig nachzuschneiden.

Wem steht der Haarschnitt?

Der "Jagger" ist nicht nur pflegeleicht, sondern passt auch zu unterschiedlichen Gesichtsformen, Haartypen und Geschlechtern. Während ein kantiges Gesicht durch die Stufen rundlicher erscheint, kaschiert der Pony eine hohe Stirn. Besonders gut kommt der Schnitt bei welligem Haar zur Geltung. Mick Jagger trug ihn zu Beginn seiner Karriere aber auch glatt.

Heute bevorzugt der Musiker sein Haar naturbelassen. Beim Konzert in Nashville im Herbst trug er es zwar weniger voluminös als in jungen Jahren, den Stufen und dem Pony blieb er aber treu.

Mittlerweile hat die Frisur diverse Nachahmer und Nachahmerinnen gefunden. Miley Cyrus ließ sie sich bereits vergangenes Jahr schneiden. Mit wilder Mähne zierte sie im Dezember das "Forbes"-Magazin.

Wie wandelbar der "Jagger" ist, beweisen die neusten Fotos der Sängerin. Darauf ist sie mit glattem Stufenschnitt zu sehen.

Dass der Retro-Haarschnitt zurzeit sein großes Comeback feiert, beweisen auch die Engagements von Model Mica Argañaraz (29). Im lockigen "Jagger" läuft die braunhaarige Argentinierin für Chanel, Prada oder Loewe über den Laufsteg.