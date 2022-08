Leger, aber dennoch ein Hingucker: Marie Nasemanns grün-weißes Sommer-Ensemble aus Weste, Bluse und Shorts kann sich sehen lassen.

Als Model hat Marie Nasemann (33) ohnehin ein Händchen für Mode. Dieses bewies sie einmal mehr am Mittwochabend bei der Filmpremiere von "Der Gesang der Flusskrebse" in Berlin. Dort meisterte sie das Blitzlichtgewitter auf dem roten Teppich in einem legeren Sommer-Look aus hellgrüner Tweed-Shorts, weißer Leinenbluse mit Puffärmeln und kobaltgrüner Blazer-Weste mit Taillengürtel.

Dazu wählte das Model ein paar cognacfarbene Pantoletten und eine rechteckige Korbtasche. Ihren brünetten Bob stylte sie mit Haargel zu einem eleganten Wetlook. Ein paar zarte goldene Kreolen sowie ein natürliches Make-up machten den stylischen Look komplett.