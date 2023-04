Gülcan Kamps zeigt sich auf einem neuen Schnappschuss im Flieger ganz ohne Schminke. Die Moderatorin muss sich in den Kommentaren nicht für ihr Aussehen, sondern für den Umgang mit ihrem Kind in den sozialen Medien rechtfertigen.

Gülcan Kamps (40) präsentiert sich auf Instagram ganz ohne Make-up. Die Moderatorin zeigt ihren Followern ansonsten oft eine ganz andere Seite von sich. Meist fotografiert sich die 40-Jährige in den sozialen Medien auffällig geschminkt oder legt einen Filter über ihr Gesicht.

Nun teilte sie einen Schnappschuss aus dem Flieger. In einer Jogginghose und einem Langarmshirt sitzt Kamps auf ihrem Platz und lächelt dabei in die Kamera.

Dazu schreibt sie: "Dieses Foto war die größte Herausforderung des Tages!" Die Schwierigkeit sei gewesen, ein Bild aufzunehmen, auf dem kein Körperteil von "Wirbelwind Baby Kamps" zu sehen ist.

Das Leben der Moderatorin hat sich mit der Geburt ihres ersten Kindes im Dezember 2021 völlig verändert. Darin gibt die Mutter ihren Fans immer wieder Einblicke. Den Nachwuchs hält Kamps allerdings grundsätzlich aus der Öffentlichkeit. Nicht einmal das Geschlecht ist bekannt.

Kamps zeigt ihr Kind nicht öffentlich

In der Kommentarspalte sind sich ihre Follower uneinig darüber, ob ihre Trennung zu streng sei. "Was ist jetzt so schlimm daran, es zu zeigen, dass jeder so ein Drama daraus macht, verstehe ich nicht", schreibt eine Person. Gülcan Kamps reagiert selbst auf diese Frage: "Wer hat gesagt, dass es ein Drama ist?", fragt sie und stellt klar: "Es ist eine Herausforderung." Eine weitere Person finde es prinzipiell gut, das Kind nicht erkennbar zu zeigen, aber ein Fuß oder eine Hand im Bild wären kein Problem. "Wenn man das Kind nicht zeigen möchte, finde ich es in Ordnung", lautet ein anderer Kommentar.

Seitdem die ehemalige Viva-Moderatorin Mutter wurde, hat sie sich immer mehr aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Damals zeigte sie ihre Hochzeit mit Sebastian Kamps (41) noch im Fernsehen. Heute ist sie auf den meisten ihrer Bilder in den sozialen Medien alleine zu sehen.