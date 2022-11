© imago / Paul von Stroheim



In der Mikrowelle werden mehr Nährstoffe zerstört als durch das Kochen

In Wirklichkeit ist es eher andersherum. Beim herkömmlichen Kochen können durch zu starkes und zu langes Kochen oder durch das „Abwaschen“ durch Kochwasser Vitamine verloren gehen. Die Strahlung in der Mikrowelle hingegen bringt die Moleküle im Innern der Lebensmittel zum Schwingen, was zu einer schnellen und gleichmäßigen Erwärmung führt und dadurch die Nährstoffe schont.