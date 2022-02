Die schwangere Sängerin Rihanna hat am Freitagabend mit einem funkelnden Look alle Blicke auf sich gezogen. Zu der Party kam sie in Begleitung von Partner A$AP Rocky.

Rihanna (33) hat sich auf der "Fenty Beauty and Fenty Skin"-Party am Freitagabend in Los Angeles mit Partner A$AP Rocky (33) und einem besonderen Schwangerschaftslook gezeigt. Die Musikerin trug ein schulterfreies Oberteil in Grün, das durch einzelne Glitzerfäden den Blick auf ihren Babybauch freigab. Dazu kombinierte die Fenty-Gründerin eine ebenso glitzernde Pailettenhose, die von oben Silber bis unten Pink schimmerte. Dazu kombinierte sie pinke Riemchen-Stilettos und funkelnden Schmuck in Form von Ringen, Armband und Ohrhängern. Ihre langen, glatten Haare ließ sie sich im Seitenscheitel offen über die Schultern fallen. Ihr Augen-Makeup hielt sie dezent, wohingegen sie mit einem roten Lippenstift einen weiteren Farbakzent setzte. Die Sängerin ist zum ersten Mal schwanger. Zahlreiche Paparazzi-Fotos, die unter anderem dem "People"-Magazin vorlagen, zeigten sie Ende Januar mit Babybauch gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky bei einem Spaziergang in New York City. Die beiden machten ihre Beziehung im Mai 2021 öffentlich.