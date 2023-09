Blonder Seitenscheitel und goldene Brille: Schauspieler Daniel Craig hat an der Seite seiner Ehefrau Rachel Weisz Mut zur optischen Veränderung bewiesen.

Seit dem Abschied als Topagent James Bond ergründet Schauspieler Daniel Craig (55) zunehmend seine flamboyante Modeseite. So auch bei seinem jüngsten Red-Carpet-Auftritt an der Seite seiner Ehefrau Rachel Weisz (53): Zu einem Event der Clooney Foundation For Justice, einer von George (62) und Amal Clooney (45) ins Leben gerufenen Wohltätigkeitsorganisation, erschien Craig in ungewohntem Look.

Bei seiner Kleidung hielt es der Star noch recht klassisch - zu einem dunkelblauen Zweireiher-Anzug kombinierte er eine farblich passende Fliege sowie ein weißes Hemd nebst Einstecktuch. Die größte Stilveränderung trug sich dagegen oberhalb des Hemdkragens zu: So sorgte eine goldene Brille in Aviator-Optik für den nötigen Durchblick. Seine Haare hat der Star zudem offenbar seit einiger Zeit wachsen gelassen. Statt gewohnter Kurzhaarfrisur erschien er mit dunkelblondem Seitenscheitel - von grauen Haaren keine Spur (mehr). Ob er sich den auffälligen Look für eine neue Rolle angeeignet hat, ist nicht verbrieft.

Stilbewusst präsentierte sich auch "Die Mumie"-Star Weisz an der Seite ihres Mannes. Sie wählte für den Auftritt ein bodenlanges, schwarz- und silbergemustertes Kleid, das ihre schmale Figur gekonnt betonte. Auf auffällige Accessoires verzichtete sie im Gegensatz zu ihrem Gatten.

Bunter "Knives Out"-Detektiv statt Agent in Schwarz

Dass Craig auch farbenfroh kann, bewies der Schauspieler bereits in Rian Johnsons (49) Krimi-Reihe "Knives Out". Vor allem im zweiten Teil "Glass Onion", in dem bekannt wird, dass seine Figur Benoit Blanc queer ist, schmiss er sich in kunterbunte Outfits.

Dass Craig spätestens nach Bond etwas mehr Farbe in seine Garderobe und in sein Leben bringen will, zeigte er bekanntlich noch bei der London-Premiere seines 007-Abschieds "Keine Zeit zu sterben" vor rund zwei Jahren: Damals schritt er im pinkfarbenen Smoking über den roten Teppich.