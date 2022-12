Endlich wieder ein Trend, der vielen leichtfallen dürfte: Outfit-Kombis in Schwarz und Weiß samt glitzernden Accessoires im Audrey-Hepburn-Stil sind jetzt angesagt.

In Sachen Mode muss es nicht immer knallig und extravagant sein. Derzeit sind vor allem Outfits in Schwarz und Weiß der absolute Renner. Ein wichtiges Detail: Glamouröse Accessoires mit viel Glitzer dürfen dabei nicht fehlen - eben ganz à la Filmstar Audrey Hepburn (1929-1993).

Inspiration für die Weihnachtsfeiertage

Dem Trend verfallen ist offenbar auch Model Hailey Bieber (26). Auf Instagram präsentiert die Frau von Justin Bieber (28) das modische Time-to-Shine-Outfit in Form eines schwarzen Etuikleids mit weißem Kragen und silbernen Diamant-Ohrhängern von Tiffany. Dazu kombiniert sie aber auch goldenen Schmuck und rote Fingernägel, was den Look zweifellos weihnachtstauglich macht.

Auch Ann-Kathrin Götze (32) liefert modische Inspiration für die kommenden Feiertage im Dezember. Die Influencerin zeigt auf Instagram einen schwarzen Monochrom-Look, bestehend aus einem schwarzen Kleid mit breitem Spitzensaum und kniehohen Lederstiefeln mit Absatz. Goldene Hängeohrringe und eine weiße Handtasche sorgen für Pepp.

Eine etwas sportlichere und alltagtauglichere Variante präsentiert etwa Nina Dobrev (33). Die Schauspielerin setzte auf eine schwarze Jeansshorts mit dunklem Karomuster und einen schwarz-weißen Sweater von Louis Vuitton. Dazu kamen schwarze Pumps und eine pinke Clutch mit silberner Schnalle zum Einsatz.