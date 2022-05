Gewagt, aber stimmungsaufhellend: Mindestens ein orangefarbenes Kleidungsstück sollte diesen Sommer in unseren Kleiderschrank einziehen. Denn: Die Trendfarbe lässt uns strahlen.

Orange gilt als Must-have-Farbe für den Sommer 2022. Die Modewelt liebt den farblichen Stimmungsaufheller. Durch kleine Styling-Tricks und Farbvariationen wird der Trend alltagstauglich - sogar für Farbmuffel.

Die Farbe überzeugt mit Vielseitigkeit

Hailey Bieber (25) präsentierte sich bei Instagram kürzlich im korallenfarbigen Triangel-Bikini - eine Perlenkette und eine dunkle Sonnenbrille machten den Beach-Look perfekt. Doch Orange ist nicht gleich Orange. Die Trendfarbe lässt sich in allen denkbaren Nuancen tragen - von Pastelltönen, die an Mango-Lassi erinnern, über Karottenfarben bis hin zu feurigem Dunkelorange mit Tendenzen ins Rötliche. Das macht den Farbton individuell und für jeden Haut- und Haar-Typ tragbar.

Orangefarbene Accessoires setzen Akzente im Alltag

Wem der farbenfrohe Look in Form eines Sommerkleids oder sommerlichen Jumpsuits zu gewagt ist, der greift, wie Influencerin Ana Johnson, zu dezenten Accessoires in einem milderen Orange-Ton. Die Bloggerin kombiniert ein bauchfreies Langarm-Shirt in einem sanften Mandarinen-Ton zu einer beigefarbenen Stoffhose. Mit Retro-Sonnenbrille und gemustertem Kopftuch zu sanft gewelltem Haar setzt sie dem Hippie-Look die Krone auf.

Orange fördert die mentale Gesundheit

Farben setzen nicht nur modische Highlights, sondern haben auch einen positiven Einfluss auf unsere Psyche und Gefühlswelt. Experten zufolge sorgt der Farbton Orange dafür, dass unser Gehirn das Belohnungshormon Dopamin ausschüttet. Die Folge: Wir sind motivierter und fühlen uns freudig und belebt. Mit diesem Hintergrundwissen läuten wir den Sommer mit der knalligen Farbe ein.